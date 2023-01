Un Oviedo sin complejos

El Atlético de Madrid vino al Carlos Tartiere con todas las estrellas disponibles y con la mentalización y la tensión necesarias para dar las menores opciones a que el Real Oviedo diera una sorpresa en esta ronda de la Copa de Rey. El conjunto azul puso todo de su parte para agradar a su afición e incluso hubo momentos en el que fue superior a los rojiblancos. Pero al final se impuso la lógica y la calidad de un equipo que compite por títulos frente a otro que intenta encontrar su camino para luchar por llegar a los puestos de la clasificación que dan opción a soñar con el ascenso a la categoría de oro del fútbol español.

Álvaro Cervera no presentó de inicio el equipo que se podría considerar titular. Dejó a hombres importantes en el banquillo, para mostrar así sin ningún genero de dudas que lo que más le interesa al entrenador azul es la Liga. No significa que el técnico de los asturianos no fuese a por el partido, pero lo hizo sin quemar naves, ya que el Oviedo tiene un importante compromiso el próximo sábado en Andorra (el conjunto del Cholo tiene un día más de descanso para su próximo encuentro liguero). Era además consciente Cervera de que Simeone iba a poner toda la carne en el asador en esta competición una vez perdido el tren europeo y retrasado como está el Atlético de la cabeza de la Liga. Por eso salió el argentino con todo el arsenal de grandes jugadores con el que cuenta, la mayoría de ellos presentes en el Mundial de Qatar y varios en el partido final del mismo.

Así y todo, los oviedistas saltaron al césped de Tartiere sin complejos, tratando de tú a tú a los atléticos. Y con seis jugadores procedentes del Vetusta, lo que no está nada mal. El Oviedo del primer tiempo estuvo intenso (como prácticamente todo el partido) y tuvo oportunidades para golear, pero no lo hizo. Por supuesto que los madrileños también se acercaron con peligro al área carbayona. Su calidad nadie la pone el duda. Pero eso sí, se encontraron con un portero en estado de gracia, Tomeu Nadal (como ya había sucedido en el anterior encuentro de Copa ante el Granada), quien sin embargo no pudo hacer nada para evitar que Llorente marcara con un remate medio pifiado el tanto inicial del equipo visitante.

Pero los de Cervera no se descompusieron, ni mucho menos. Siguieron manteniendo el tipo e intentando sorprender a la defensa atlética. Sobre todo hay que resaltar en este sentido a Viti, que anoche despachó un partido extraordinario y que acabó exhausto. Rozaron de nuevo el gol los carbayones pero no concretaron y al final, pendientes más de marcar que de defender (y con algunos jugadores cansados, muy cansados), se encontraron con el segundo tanto de los atléticos.

Pero la imagen dada por el equipo azul ante el Atlético da pie para la esperanza de una segunda vuelta de la Liga en la que pueda ir subiendo peldaños en la clasificación. Andorra podría ser el inicio de esa posible remontada.