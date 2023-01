Sí, seamos optimistas. No todo está perdido en el fútbol moderno porque cada semana se añaden nuevos horrores que ni siquiera habíamos pensado que eran posibles, y eso significa que cada semana estamos mejor de lo que estaremos en la semana siguiente. Yupi. Hagamos un repaso de los últimos horrores, pero alégrese, la semana que viene estaremos mucho peor.

Las chicas se ponen medallas. En la Supercopa masculina, un ejército de directivos, gerentes, altos cargos, medianos cargos, políticos y gente que estaba ahí se peleaba por saludar a los chicos del Barça y del Real Madrid y ponerles las medallas. En la Supercopa femenina, las chicas del Barça y de la Real Sociedad se pusieron a sí mismas las medallas. Autoservicio medallero, hágalo usted misma. ¿No hay gasolineras que obligan al cliente a llenar el depósito con sus propias manos? ¿No quieren los bancos que lo hagamos todo nosotros en sus cajeros automáticos y les dejemos en paz? ¿No pagamos a una multinacional del mueble para que nos deje montar a nosotros mismos las estanterías del salón?

¿En los aeropuertos no colocamos en una bandejita lo que queremos comer y beber, y luego pasamos por caja para que nos lo agradezcan con una factura digna de una tragedia de Esquilo? ¿A qué viene entonces tanta queja? ¿Qué diferencia hay entre ponerse unas medallas, echar gasolina, pagar una factura, montar una estantería y comprar una ensalada que insiste en llevar maíz? La entrega de medallas en la Supercopa masculina es una antigualla más pasada de moda que las botas de fútbol de color negro. La autoentrega de medallas en la Supercopa femenina mola.

Lo que hay que escuchar. Dentro de muy poco, se podrán oír en directo (en el estadio y el sofá) los diálogos entre el árbitro de campo y la sala VOR. Tenía que pasar. No solo tendremos que ver el careto del árbitro con la mano pegada al pinganillo y las nucas de los tipos que viven en esa caverna llena de pantallas, sino que además tendremos que escucharlos. Qué interesante. Tal y como está el fútbol, el traidor Cifra de la película "Matrix" tiene razón: la ignorancia es la felicidad. Por favor, no nos den más explicaciones de lo que no tiene ni pies ni cabeza.

Nadie sabe lo que es mano pero no lo parece y lo que no es mano pero lo parece. Nadie sabe cuándo parar una jugada en la que todos sabemos que el delantero está en fuera de juego pero, por si acaso, sigue con lo suyo. Nadie sabe cuándo celebrar un gol y cuándo no. Ya nadie sabe nada. ¿Por qué tenemos que saber lo que habla el árbitro con la caverna? Nuestra capacidad de soportar la vergüenza ajena ya está al límite.

Las camisetas son peligrosas. ¿Qué es ese runrún acerca de que en un partido de "alto riesgo" los aficionados del equipo rival no podrán entrar en un estadio con las camisetas de sus equipos? Vamos a ver. ¿Se puede ir a un mitin del Partido Popular con una bandera del Partido Socialista Obrero Español, o es una provocación? ¿Puedo entrar en Mercadona con la camiseta que me regaló Alimerka, o me indicarán la puerta de salida porque estoy incitando a la violencia? ¿Puedo hablar del último estreno de Netflix en la cola del cine, o me echarán por intentar corromper a los cinéfilos? ¿Puedo entrar en una iglesia con un tatuaje en el brazo que dice "Dios no existe ni de broma", o alguien se encargará de ofrecerme una chaqueta que oculte esa ofensa a la fe? ¿Puedo ir sin miedo a un restaurante vegetariano comiendo la hamburguesa más grande y pringosa creada por el hombre, o me tirarán a la cara una sopa de guisantes con menta? ¿Puedo entrar en una Facultad privada de Administración y Dirección de Empresas con el ensayo "¿Qué es la propiedad?" de Proudhon en la mano sin que me recuerden a gritos cuánto dinero dona el filántropo Amancio Ortega a la Sanidad pública?

¿Un aficionado del Real Madrid ya no puede ir al Camp Nou con la camiseta de su equipo? ¿Y si es una camiseta interior? ¿O unos calcetines? ¿Puede ir con un pin del Madrid en la solapa? ¿Y con un peinado como el de Vinicius Jr.? Estamos chiflados.

Sí, seamos optimistas. La próxima semana estaremos mucho peor.