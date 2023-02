La opinión de Antonio Rico: Escudos raros y peripecias teatrales

En estas últimas jornadas, el Betis no deja de perder partidos y de ganar titulares en los periódicos deportivos. Los titulares proporcionados por el equipo de Pellegrini no dan puntos, pero tampoco los quitan. Ojalá pudieran decir lo mismo el Manchester City, acusado de 115 infracciones a las reglas de "juego limpio financiero", y la Juventus, que ya ha perdido un montón de puntos por ocultamiento de información y manipulación de facturas. Al menos, los titulares béticos son puramente futbolísticos, y no asquerosamente financieros. Como diría Marcelo (el personaje de Shakespeare, no el futbolista) en "Hamlet", algo huele a podrido en el estado del fútbol. Así que dejaremos al Manchester City y a la Juventus envueltos en su podredumbre hamletiana, y hablaremos del Betis y del fútbol.

Durante el partido Betis-Barça, el delantero del Betis Borja Iglesias se dirigió al árbitro para indicar, con cierta elegancia y sin demasiados aspavientos, que la diferencia entre el Betis y el Barça estaba solo en el escudo. Es decir, el Betis no estaba siendo juzgado por el árbitro con los mismos criterios deportivos con los que juzgaba al Barça porque el escudo del Barça pesa más que el del Betis. Es una opinión. Borja Iglesias dijo, al final del partido, que "sentía" que hubo cosas extrañas. Es otra opinión. Lo que no es una opinión es la referencia al escudo del Barça porque, amigos y amigas, el escudo que llevaba el equipo de Xavi en el Benito Villamarín no era el escudo del Barça. La segunda equipación del Barça, de color mostaza, oro, amarillo apagado o algo así, incluye un escudo que no lleva los colores azul y grana de la camiseta del equipo, ni el color rojo en la cruz de San Jorge, ni los colores amarillo y rojo del escudo de la ciudad de Barcelona y de Cataluña. Si un escudo del Barça no tiene los colores del Barça no es el escudo del Barça. Así que la acusación de Borja Iglesias es falsa porque es imposible que la diferencia entre el Betis y el Barça estuviera en el escudo si el escudo que llevaban los futbolistas que dirigía Xavi en sus camisetas no era el escudo del Barça.

Hay que anotar una victoria más del fútbol moderno. No solo ha conseguido destruir casi por completo todo lo que huele a fútbol, sino que nos ha convencido de que el escudo de un equipo es líquido y puede perder sus colores en función de las necesidades de una segunda, tercera o cuarta equipación. Enhorabuena. Borja Iglesias tenía razón cuando dijo que "sentía" cosas extrañas, pero esas cosas no tenían nada que ver con el juego, sino con el extraño escudo que los jugadores rivales llevaban en la camiseta. El Betis no puede reclamar el resultado del partido, pero sí podría denunciar al Barça por escudo indebido.

El segundo titular deportivo se lo debemos a Pellegrini, el entrenador del Betis. Tras la derrota de su equipo con el Celta, Pellegrini criticó a Iago Aspas por simular una agresión que le costó la expulsión a Luiz Felipe porque le pareció una acción reprochable y desleal con sus compañeros. Pellegrini es un romántico. El fútbol moderno es puro teatro, y como tal cumple a rajatabla las instrucciones de Aristóteles en su "Poética": la trama debe ser coherente y con un desarrollo inesperado, pero también creíble y verosímil. La acción de Iago Aspas llevándose las manos a cara haciendo creer que había sido golpeado por un rival fue una auténtica "peripecia" aristotélica, es decir, una inversión imprevista del curso de los acontecimientos que provocó una enorme sacudida emotiva en los espectadores. Las quejas de Pellegrini no tienen sentido porque parten de la idea de que el fútbol moderno es algo más que teatro, y decir que Iago Aspas es desleal con sus compañeros de profesión apela a una ética tan en desuso como las medias de los futbolistas por debajo de la rodilla o la imagen de Nike como diosa griega de la victoria y no como una multinacional del equipamiento deportivo. Algo huele a podrido en los colores de los escudos y en las peripecias de un partido de fútbol.