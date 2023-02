El Oviedo solo gana cuando se adelanta en el marcador. Si el contrario marca antes, los asturianos, como mucho, puede empatar. Pero nada más. Eso sí, si es el conjunto carbayón el que golea primero el rival ya se puede dar casi por muerto. El combinado azul está abonado al uno a cero, o bien a favor o bien en contra. Por eso cuando el Burgos logró ayer su tanto la afición oviedista pensó en lo peor, y desgraciadamente para ella acertó: 0-1 y tres puntos que se fueron a la ciudad castellana. Pero lo que es peor es la sensación dada de que el equipo no da para más que para andar por la parte media de la clasificación, que aspirar a quedar entre los seis primeros es algo impensable si no se produce un cambio radical en la manera de desenvolverse en el campo de los jugadores que dirige Álvaro Cervera, es decir, si éste no encuentra de forma urgente la tecla adecuada que de una vez por todas el Oviedo sea un conjunto solvente y sólido y deje de ser un Oviedo anodino, un equipín insustancial.

Sí, es verdad que el equipo de la capital del Principado cambió con la llegada de Cervera al banquillo. Dejó de estar a la deriva permanentemente y comenzó a mostrar al menos cierta fortaleza defensiva. Eso trajo consigo la tranquilidad indispensable para ir alejándose de los puestos de peligro de la tabla clasificatoria. Pero sólo eso. Los azules no han conseguido asentarse, convertirse en un equipo más o menos estable, creíble y sobre todo rocoso, como quiere su nuevo técnico. Con el cambio de entrenador dio la sensación de que el Carlos Tartiere iba a ser el fortín indispensable para poder soñar con algo más que mantener la categoría. Pero los dos últimos partidos, ante el Villarreal B y el Burgos, han demostrado que no, que lo de la fortaleza en casa era una quimera; que de regularidad en el Tartiere nada de nada por ahora. En la división de plata del fútbol español lo del juego bonito no existe. Es así de claro. Pero, hombre, algo de juego (dar más de cinco pases seguidos) debe de haber para seguir atrayendo a los aficionados a los estadios. Es verdad que lo que prima son los buenos resultados, pero por mucho que se diga estos llegan, sobre todo, cuando se hilvanan jugadas de cierto mérito. Y al Oviedo le cuesta mucho hacer fútbol y crear ocasiones de gol. Por eso cuando el Burgos marcó ayer muchos seguidores azules se dieron por vencidos. Y más aún cuando Enrich dio razones de sobra al árbitro para que lo expulsara. Ya iba a ser difícil sacar algo positivo con once jugadores ¡qué decir con diez! Este lance del partido resulta incomprensible y debería tener consecuencias para su protagonista, y no solo por parte del Comité de Competición. Así y todo, lo cierto es que los oviedistas sacaron a relucir en los últimos minutos la casta, ya que no el buen juego, y a punto estuvieron de empatar el encuentro con un cabezazo de Tarín que se estrelló en el larguero y, también, luego, con un disparo de Sequeira que se envenenó y puso en muchos aprietos el meta visitante. ¿Qué Oviedo se encontrarán los seguidores azules el próximo viernes en Cartagena? El del 1-0 a favor o el del 1-0 en contra. ¿Será posible ver un equipo más creativo?