La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: Objetivos, realismo y cloacas

Salvar la categoría e ir preparando la siguiente temporada. El Almirante Cervera ha tirado la toalla respecto a meter al Oviedo en puestos de play-off. Se presentan unos meses muy aburridos. Y que así sea, que no está el asunto como para arriesgarse a sufrir un susto en forma de una dolencia cardiaca. Queda por saber qué tal han sentado en México las realistas reflexiones del entrenador del Oviedo, que reconoce haber acabado muy tocado el domingo tras la derrota frente al Burgos en el Tartiere. Los puntos, la clasificación es como el algodón del mayordomo del anuncio: no engaña. El quinto puesto está a cuatro partidos, un mundo viendo cómo se las están gastando los azules, que resucitaron con la llegada de Cervera pero siguen siendo incapaces de dar un paso adelante cuando toca. Ya ha pasado San Valentín, el acelerón no acaba de llegar y el asunto ya es una tendencia y no algo pasajero.

Lo mismo se puede decir de lo que ocurre a 28 kilómetros. El equipo de MAR sigue en reconstrucción y trabajando a tope el asunto del marketing. La última es la reunión de Ramírez a la vista de todo el mundo que aún puede entrar en Mareo sin que salten las alarmas con los que dicen son los pesos pesados del vestuario. Igual han encontrado la fórmula mágica y nos explican a todos cómo es posible que solo hayan logrado tres victorias en las últimas diecisiete jornadas. Andorra debería ser el equipo que pagara el pato, pero ojito. Por lo demás, el "Barçagate" nos sigue dejando momentos memorables a la vez que sonrojantes que vuelven a demostrar que en el "fúrgol" hay enormes cloacas en las que más de uno chapotea cómodamente. Lo de los pagos del club catalán al que fuera vicepresidente de los árbitros es otro ejemplo de que la inmoralidad campa a sus anchas en varios estamentos. Pero aquí no pasa nada. Y que la fiesta no pare, ¿oyisti, güey?