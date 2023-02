La opinión sobre el Sporting y el Oviedo: Optimismo, magia y LSD

Nuestro queridísimo MAR, con #hashtag o sin él, es optimismo puro, lo que no viene nada mal en la madreñina "furgolística", instalada desde hace años, salvo algún destello momentáneo, en una de las últimas plantas de la mediocridad. El entrenador del Sporting nos cuenta, lo crea o no, que hay tiempo para todo, que el play-off no está perdido. El problema es que la realidad y los números son los que son, el juego del equipo está ahí y el rendimiento de los futbolistas es el que es.

Así que, salvo un mágico resurgimiento, que hace tiempo que en algunas cabecitas está descartado, habrá que repartir LSD entre las sufridas tropas rojiblancas para que tengan la sensación de estar arriba y no cada vez más cerca del pozo, y que se obvie que el equipo –con MAR o sin él, con el Pitu o sin él– no le gana a casi nadie. Así que toca cruzar los dedos para que el sábado el Sporting ofrezca su mejor versión, y si no es posible, que el Tenerife se apiade, que va a ser que no. Otro resbalón, aunque los de abajo sigan sumando a ritmo caribeño, llevaría a decretar el estado de excepción y más que nunca volarían los palos hacia todas las direcciones, incluido hacia el modelo, que Gijón y sus gentes se ausentaron cuando tocó repartir el asunto de la paciencia. Y a todas estas, reunión en Las Rozas con el honesto Rubiales para el tema del Mundial 2030, al que cada vez le salen más candidatos. Ojo, que la operación 40-100-300 puede chocar con el doping financiero de los árabes. Nada nuevo bajo el sol, ¿oyisti, güey?