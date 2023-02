Vasallaje psicológico y económico

Sería cínico no decir que en el mundo del fútbol, SAD y clubes, no estaba y está anidando el pensamiento de que los árbitros ayudaban y ayudan a los grandes (Real Madrid y FC Barcelona). El señalar o no un penalti, a favor en contra de estos clubes, tiene una repercusión mediática de mayor alcance, para el árbitro, que si tal circunstancia se da en relación con unas SAD o clubes menos importantes.

Lo que no se sabía es que el Barcelona, atormentado por la idea histórica de que los árbitros ayudaban al Real Madrid, llevó a cabo una burrada tan animal como pagar, con dinero, al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, el tal Enríquez Negreira, por un concepto de "ayudar a la neutralidad". El nivel del tal Enríquez Negreira no era una excepción en el mundo arbitral. Y no era una excepción, ya que los propios árbitros y el presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Sánchez Arminio, que ahora lanzan llamaradas de honradez, lo aguantaron como vicepresidente del CTA desde el año 1994 al año 2008. Las manifestaciones del árbitro de aquella época, Andújar Oliver, suenan contundentes: "En estos momentos solo puedo poner la mano en el fuego por mí. Por los otros no puedo decir nada más". No hay que perder de vista las circunstancias que concurrían y concurren en el mundo del fútbol a la hora de disputarse un partido de fútbol profesional. En el terreno de juego hay veintidós jugadores que, normalmente, se mueven en unas remuneraciones económicas muy importantes los cuales, a su vez, pertenecen a SAD y clubes con unos presupuestos económicos elevados. En medio hay unos árbitros que, en la época del tal Enríquez Negreira, recibían, por arbitrar, unas cantidades económicas ridículas, lo que hacía que el arbitraje no fuera su ocupación principal. Hoy reciben una compensación dineraria más elevada y su ocupación principal es el arbitraje. Cuando la recompensa económica era exigua, la recompensa venía dada por poder alardear de relacionarse con los futbolistas figuras de la época y con presidentes de clubs y SAD, entre las que había personas de gran relevancia social. Se decía, en plan gracioso, que había algún árbitro de Primera que no se lavaba en un tiempo la mano con la que había saludado al presidente de un club o SAD importante. Todas estas circunstancias operaban en la época del tal Enríquez Negreira y, en cierta medida siguen operando, en los árbitros, dando lugar a lo que un entrenador italiano, Cesare Prandelli, llamaba "vasallaje psicológico". En el caso "Barcelona-Negreira" se cambió el "vasallaje psicológico" de los árbitros por el "vasallaje económico" del FC Barcelona. En los años ochenta presenté en una Asamblea General de la Real Federación Española de Fútbol una propuesta en la que planteaba que los árbitros tenían que ser profesionales e independientes de la RFEF. Los propios árbitros, miembros de la asamblea, me dijeron de todo y de todas las maneras. Era un "rojo" de Asturias que iba a perturbar su placentera existencia. Estaban y siguieron estando muy acomodados con las circunstancias que tenían. Y, ahora, cuando surge lo del tal Negreira y el Barcelona, se rasgan las vestiduras. Es posible que no supieran las relaciones económicas entre el tal Negreira y el FC Barcelona, pero sí sabían y, saben, a quiénes no había que molestar para subir a Primera, mantenerse o ser internacional. Había y hay, por qué no, más palomas que halcones. Esta es la opinión, salvo mejor criterio, de un abogado de pueblo, Vegadeo, sin acritud.