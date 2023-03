El futbolista menos futbolista

Tengo un pequeño "tesoro" en casa. Una modesta colección de camisetas de futbolistas del Real Oviedo con los que he mantenido una buena relación. Hace dos años me di cuenta que me faltaba una muy importante, que no tenía la de Pelayo. Cogí el teléfono, con toda la caradura del mundo, le llamé, buscó en casa de sus padres y, a los pocos días, quedamos para que me la diera. Recuerdo perfectamente como vino con su eterna sonrisa, la camiseta y un rotulador para dedicármela. Y es a día de hoy que no entiendo mi respuesta, ya que le dije que, de momento, mejor que no me la firmara, que tenía dudas si quería que pusiera mi nombre o el de mi hijo, que lo iba a pensar. "Total, a Pelayo tendría mil oportunidades de quedar con él y que me la firmara cuando quisiera...". Me fijé en que puso cara de sorpresa y no consigo quitarme de la cabeza ese gesto, ese momento. No ya porque la camiseta vaya a quedar sin firmar, sino porque tengo la sensación de haberle decepcionado, que ya no tiene remedio, y decepcionar a una persona tan excepcional y buen chaval como Pela, es algo que me está reconcomiendo estos días por dentro.

Cuando Pelayo estuvo ingresado en un hospital de Zaragoza, tras su accidente en Huesca, sus padres me permitieron pasar a visitarle e intentar darle ánimos en nombre del Grupo Symmachiarii. Le llevé unos cuantos detalles, entre ellos, una camiseta de "Oviedo, por todo y ante todo" que portaba siempre con sumo orgullo. Pese a que su trágico final pueda distorsionar la realidad, los que lo vimos en el hospital sabemos de su increíble recuperación, de su tesón y de su fortaleza. De estar postrado en aquella cama sin moverse, pasó a ser la persona jovial, amable y cariñosa que conquistó a toda la gente de la Peña Oviedista Teverga cuando vino a nuestra fiesta o, en el XXV aniversario de Symmachiarii, en la que se quedó hasta el final, disfrutando y bailando como uno más, con sus amigos y pareja. Era increíble lo que en poco tiempo había logrado por su afán de superación y coraje. Que nunca se le olvide a nadie que Pelayo era un tío luchador y entregado, que venció a muchos retos complicadísimos que se le fueron presentando en la vida. Ahora lo que nos queda y tenemos que saber gestionar es el legado que nos ha dejado Pelayo. Fue el futbolista menos futbolista que he conocido: lo veías por la calle y no llevaba con él esa aura que rodea a buena parte de sus compañeros. Era un chaval humilde, modesto, amigo de sus amigos de toda la vida, siempre con una sonrisa por delante y sin causar el más mínimo problema. Amaba a su club, al club del que era socio y en el que había crecido y disfrutado como futbolista, y es ese ejemplo, el que se debiera inculcar a todos los chavales que copan la cantera del Real Oviedo, porque lo que de verdad queremos los oviedistas son "once Pelayos" que nos sepan representar, tanto en el terreno de juego como en el día a día, y Pelayo Novo ha sido único y ejemplar para encarnar esos valores y ese compromiso con el Real Oviedo y los oviedistas. Nos ha quedado pendiente la comida con Lafuente, que te diera la camiseta de Symmachiarii que me pediste, la dedicatoria de tu camiseta y tantas y tantas cosas que tan solo van a poder ser sustituidas por el recuerdo de tu eterna sonrisa. Pelayo, te queremos y jamás te olvidaremos.