La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: Aquellos goles de Djuka y Juaco

Se acerca el lunes en la madreñina "furgolística". Los muchachos de MAR, con #hashtag o sin él, apuran las horas antes de enfrentarse al Albacete. Fue en el Carlos Belmonte donde Djuka marcó uno de sus mejores goles con la camiseta rojiblanca. Sí, amiguinos y amiguinas, hubo un tiempo en el que el balcánico los metía de todos los colores. Sus fieles no desesperan y aún confían en que el "23" rompa su gafe y vuelva a ver puerta.

Seguro que Ramírez, aplaudido por buena parte de la tropa tras su reflexión sobre los problemas estructurales del club, se lo agradecerá. Precisamente fue en el Belmonte, si la memoria no juega una mala pasada, donde Joaquín Alonso marcó sus dos últimos goles (en jugada, hubo luego de penalti) con el Sporting. Un asunto del que hace ya como unos 32 años. Casi nada.

Mientras, a 28 kilómetros cierran una semana marcada por la tragedia de Pelayo Novo, la presentación del proyecto para la nueva ciudad deportiva del Real Oviedo y la celebración de las votaciones del Salón de la Fama del Grupo Pachuca. Con tanta actividad poco o nada se habló del partido de los de Cervera ante el Mirandés, marcado en rojo por eso del calendario que les viene por delante a los del Almirante.

Podría decirse aquello de que en Anduva pasó lo que tenía que pasar, pero no. Los azules volvieron a naufragar y a dejar una pobre imagen. La receta del Almirante se le está atragantando a los muchachos. Lo mejor, que el lunes ya está ahí. Ya saben eso de que el que no se consuela es porque no quiere, ¿oyisti, güey?