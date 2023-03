La opinión de Antonio Rico: Inundaciones, eclipses y tinieblas

La desesperación de Xavi en su área técnica mientras asistía al hundimiento del peor Barça (y el mejor Almería) de los últimos meses me reconcilió con la especie de los entrenadores y hasta con los exagerados gestos de Simeone y Sampaoli. Xavi, perplejo y algo sobrepasado, me recordó lo que decía el matemático francés René Thom, creador de la "teoría de las catástrofes", que describe cómo ciertos sistemas pueden evolucionar cuando se les hace variar un parámetro (puede que la "teoría de las catástrofes" debiera formar parte del plan de estudios en los cursos de entrenadores). Para René Thom, la inteligibilidad de los fenómenos naturales, que es objetivo fundamental de la ciencia, tiene poco que ver con el dominio práctico de la naturaleza. Es decir, Xavi comprendía perfectamente lo que le estaba ocurriendo al Barça en su partido contra el concentradísimo y combativo Almería, pero ese conocimiento no provocó el dominio práctico del partido.

En una ocasión, según cuenta Víctor Gómez Pin en su ensayo "El honor de los filósofos", René Thom tuvo que ilustrar esta tesis ante un auditorio, y lo hizo de la siguiente manera. Imagine que una inundación alcanza su casa y sube a la terraza, desde donde contempla cómo las aguas alcanzan ya el piso superior. Usted tiene una ajustada percepción de lo que está pasando, y hasta es posible que sepa la razón de esa inundación. Su lucidez es total, pero… no puede hacer nada. Dicen que Tales de Mileto predijo en 585 a. C. un eclipse de sol, pero nadie dice que Tales pudo haber evitado el eclipse. Cuando Plinio el Joven fue testigo de la erupción del Vesubio en el año 79 que sepultó Pompeya, Herculano y otros núcleos urbanos, y observó que se hizo de noche no como una noche nublada y sin luna, sino como la de una habitación cerrada en la que se hubiese apagado la lámpara, intentó comprender aquellas tinieblas aunque nada podía hacer para evitar el desastre. Me parece que, en muchas ocasiones, los entrenadores son como Tales de Mileto y Plinio el Joven: son capaces de predecir eclipses en el juego de sus equipos y pueden comprender las tinieblas producidas en un partido por la erupción de un volcán de juego del equipo rival, pero no pueden hacer nada para evitar el eclipse y las tinieblas. Eso fue precisamente lo que le ocurrió a Xavi en Almería.

La "teoría de las catástrofes" de René Thom supone que pequeñas alteraciones pueden ocasionar súbitos cambios o, en el caso del Barça en Almería, catástrofes. ¿Qué le ocurre a un equipo cuando, de repente, deja de jugar bien y a lo que sabe y es incapaz de tirar a puerta? Cambios bruscos en sistemas aparentemente estables como el Barça de la Liga (no hablamos de Europa) pueden ser producto de pequeñas variaciones continuas que provocan un cambio ya no cuantitativo, sino cualitativo. La "teoría de las catástrofes" puede explicar también el desastre del Sevilla en esta temporada, en el sentido de que una variación continua en los parámetros del que hace poco era uno de los mejores equipos del mundo ocasionaron una ruptura y la pérdida de su equilibrio, para pasar a otro estado. El desconcierto y el nerviosismo de Monchi, director general deportivo del Sevilla, tiene que ver con lo que decía René Thom: entiende lo que le está pasando a su equipo pero, aunque lo intenta, no logra un dominio práctico que permita al Sevilla volver a ser el que era. Tiene que ser muy duro para un director deportivo o para un entrenador ser capaces de predecir eclipses y entender las tinieblas pero no poder hacer nada para evitar derrotas dolorosas o temporadas nefastas. Variaciones continuas pueden determinar cambios radicales no lineales, pero ese conocimiento desde la terraza mientras la inundación avanza no es un consuelo.