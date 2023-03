Elvis está vivo y Donald Trump ingresa en un monasterio cartujo

En la grada norte está sentado, con sus patillas y su tupé, el mismísimo Elvis Presley, que resulta que no estaba muerto, sino que estaba de parranda. Una nave extraterrestre se posa en el palco y el primer ser de otro planeta que visita la Tierra está a punto de decir algo. Debajo de un asiento de la tribuna baja oeste un aficionado ha encontrado el Santo Grial, el mapa con la localización de la tumba de Cleopatra y la prueba definitiva de que los mármoles del Partenón expoliados por Lord Elgin fueron adquiridos ilegalmente por el Parlamento británico. Donald Trump, que mantiene su absurdo peinado a pesar del viento que azota la tribuna oeste alta, va a anunciar su retirada de la política porque a partir de ahora se dedicará a la vida contemplativa en un monasterio de la Orden de los Cartujos. Vladimir Putin, que está sentado junto a Trump, decide hacer lo mismo pero en el monasterio de Ívolga, en medio de la tundra siberiana. Contagiado por el ambiente místico, Berlusconi, que acompaña a Trump y Putin, decide revelar el misterio de su pelo. La activista paquistaní Malala Yousafzai, que está viendo el partido en la grada este, es elegida en ese momento Secretaria General de las Naciones Unidas. El Capitán Trueno y Sigrid de Thule existen y ocupan dos asientos en la tribuna este baja, y el Capitán se arrodilla para declararse a Sigrid. Homer Simpson, con su gorra con dos latas de cerveza Duff, es expulsado del estadio por gritar "¡Me aburro!". Elon Musk, director general de Tesla y dueño de Twitter, declara, desde su asiento en la tribuna VIP, que se ha afiliado al Partido Comunista de los Estados Unidos. Representantes de los aficionados al fútbol de España, reunidos en la tribuna oeste, presentan la Declaración del Himno por la que se comprometen a no acompañar nunca más, jamás de los jamases, en ninguna circunstancia y pase lo que pase el himno de España en un partido de fútbol con la letra "lo, lo, lo, lo, lo-lo-lo-lo-lo-lolo, lo, lo, lo, lo, loooooo, lo, lolo, lo, lo, looooooooo". En la esquina primera aparece un dodo, el ave que vivió en la isla Mauricio y está extinta desde finales del 1700. Increíble. Y en al asiento de al lado se encuentra un colobo rojo de Miss Waldron, que vivía en la frontera entre Ghana y Costa de Marfil, y un mejillón del río Mobile de Alabama, que se consideraban también extintos. Desde su asiento en la esquina segunda superior, el único dentista de cada diez que no recomienda el chicle sin azúcar declara que estaba terriblemente equivocado y pide perdón. A su lado, el creador del peinado de Ronaldo en el Mundial de Corea y Japón y los inventores de las hombreras, la batamanta para perros, los tamagotchis y los dirigibles de hidrógeno también piden perdón. El director de cine danés Lars von Trier anuncia que se retira y dedicará su tiempo a ver partidos de fútbol sentado en la esquina tercera inferior.

Estos son los motivos por los que en una retransmisión televisiva de un partido de fútbol la cámara puede perder de vista el partido. No hay más. Es igual que no "pase nada" en el terreno de juego. No importa que un aficionado salude con su mejor sonrisa y una gorra graciosa. Es irrelevante que los espectadores hagan la ola con absoluta precisión. No nos incumbe si en el palco hay buen rollo o no entre los directivos. No nos interesan los gestos de los entrenadores en el área técnica, ni los caretos de los futbolistas en los banquillos, ni los ejercicios de calentamiento de los suplentes en la banda, ni si un hombre muerde a un perro, ni ese bebé con la camiseta del equipo de sus padres, ni el tipo que está todo el partido con el móvil y pasa del juego, ni la sonrisa de ese chico tan guapo, ni la sonrisa de esa chica tan guapa… Salvo que Elvis esté vivo y Trump se haga cartujo, ¡pon el partido!