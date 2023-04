La opinión de Antonio Rico: El camino a Innisfree

1. Letra y música.

A diferencia de las carreras de coches, las carreras de motos, el curling, el ciclismo o el aburridísimo fútbol americano, el fútbol no necesita hábiles narradores ni chispeantes comentaristas. El fútbol, como la felicidad según Aristóteles, se basta a sí mismo porque es una actividad que no pide nada fuera de su mismo ejercicio. Una carrera de Fórmula 1 en la que va a ganar Verstappen, una etapa del Tour que se desliza entre pueblecitos franceses o un partido de fútbol americano con más interrupciones que en una entrevista de Mercedes Milá piden a gritos unos narradores y comentaristas tan hábiles como sabios que hagan que los espectadores nos enganchemos a la letra para que no nos durmamos con la música de los motores, de las bicis y de los cascos de los jugadores chocando. Fórmula 1, Tour y NFL son los Leonard Cohen del deporte. Sin letra, no son nada. En el fútbol no importa la letra, sino la música. Por eso la moda de retransmitir un partido de fútbol con un narrador y tres o incluso cuatro comentaristas añadidos es una aberración. Que se callen, y que nos dejen escuchar la música.

2. Descuido elegante.

El fútbol es un deporte en el que casi nunca pasa nada hasta que, de repente, algo pasa. Pero hasta cuando no pasa nada, pasan cosas. Por eso ver un partido de fútbol en la tele exige compañía con la que poder comentar lo que pasa (o no pasa) o bien unos comentaristas que, como dice Danny Rose (Woody Allen) en "Broadway Danny Rose", introduzcan un concepto en esa coyuntura. Un partido de fútbol necesita compañía o retórica. Amigos en el sofá o un orador que sepa maquillar las jugadas con delicadeza y sin que se note, con ese descuido elegante del que hablaba Marco Tulio Cicerón. El arte para describir esos minutos de un partido de fútbol en los que dicen que no pasa nada no debe faltar, pero ha de estar oculto. Por eso Michael Robinson era tan buen comentarista y por eso Iker Casillas es tan mal crítico futbolístico. Cicerón también decía que sin filosofía nadie puede ser elocuente, porque sin filosofía nadie puede hablar de grandes y variadas cosas con extensión y abundancia. Por eso señalar con cierta suficiencia que Valdano es un filósofo no es un insulto, sino un elogio. Y por eso los comentarios de "Chapi" Ferrer nunca mejoran el silencio.

3. El camino a Innisfree.

Un partido de fútbol es un partido de fútbol. Y ya está. Si se trata de comentarlo, entonces hay que ofrecer algo diferente. Fútbol es fútbol, pero una retransmisión televisiva de un partido de fútbol no debería ser solo una retransmisión. En la película "El hombre tranquilo", Sean Thornton (interpretado por John Wayne) pregunta a un empleado del ferrocarril por el camino a Innisfree, y el empleado contesta: "Innisfree, ¿eh? Está a unos ocho kilómetros, quizás más. ¿Ve usted aquel camino de allí? Pues olvídese de él. No le sirve de nada". Un comentarista futbolero tiene que dirigirse a los aficionados como el empleado del ferrocarril que indica a Sean Thornton el camino de Innisfree. El partido, ¿eh? ¿Ve usted a ese futbolista de allí, o aquella jugada de allá, o la táctica de más allá? Pues olvídese del futbolista, de la jugada y de la táctica porque no sirven de nada para entender el partido. Los futboleros tenemos ojos e historia, así que no hace falta que nos digan lo que ya vemos y sabemos. Si hay que ir a Innisfree, que sea por caminos que no vemos y no conocemos.