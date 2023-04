La opinión sobre el Sporting y el Oviedo: Cundi y la mascota

Cundi ya tiene su homenaje en vida. El lateral izquierdo, el mejor en la historia del Sporting, será eterno una vez que la puerta 3 de El Molinón llevará su nombre y que se supone que ahí seguirá si hay reforma parcial o integral. La historia del Eurosporting no solo la escribieron los que brillaban arriba –ya saben, amiguinos y amiguinas, Quini, Ferrero, Morán...–, sino los que empujaban y aguantaban atrás y desde atrás. El padre de Rubén Suárez fue uno de ellos. Y lo fue durante toda su vida, nada menos que diecisiete temporadas defendiendo el blanco y el rojo de la camiseta que tuvo tiempos mejores.

La historia, sobre todo la buena, y el Sporting la tuvo de las mejores, es una bendición, pero también pesa como una losa, sobre todo entre la nueva muchachada, la que no es capaz de dar una satisfacción de las de verdad a los suyos desde hace mucho tiempo. El álbum de recuerdos de las glorias pasadas va cogiendo tonos sepia y perdiendo color por el paso de las estaciones, el castigo de los años, la humedad y el sol, que se lo come todo. Aquel equipo estaría jugando hoy la Liga de Campeones, pero la realidad es la que es y habrá que adaptarse a ella para no caer en la nostalgia previa a una depresión de caballo.

Mientras, a 28 kilómetros da juego el concurso para elegir la nueva mascota del club en el que a pie de pista manda el Almirante Cervera. A la chiquillada le encantan los bocetos finalistas, alguno de los cuales recuerdan a los Pokémon que causaron furor tiempo atrás. Por esto mismo hay a quien se le atraganta el asunto, que no todo va a ser vender el alma a la generación millennial, muy hábil con los pulgares oponibles que estuvieron a punto de desaparecer en el sapiens sapiens, pero bastante lenta y torpe a la hora de evitar seguir al pastor y al rebaño, que cantaba "Marea". Y así, queridos todos, vamos llegando al final de otra semana a la espera de felices acontecimientos, ¿oyisti, güey?