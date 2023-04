La opinión de Antonio Rico: Lenguas de flamenco en la decadencia de Roma

Escucho a Ancelotti defender su trabajo en el Real Madrid, más allá de la gestión del personal y jefatura de recursos humanos, y me acuerdo de la antigua Roma. Ocurre lo mismo cuando escucho a Guardiola, a Xavi, a Tuchel y a como se llame el entrenador (de momento) del Paris Saint-Germain. Mourinho es un caso aparte porque siempre se ha creído el dueño de la General Motors. Y entrenadores como Mendilíbar o Arrasate están más cerca del fútbol que nos parió que de este fútbol moderno con menos alma que una esponja de plástico. Vamos a Roma.

En las cenas elegantes de Roma, lo primero que se hacía (después de coronar a los invitados) era elegir al "magister bibendi", que se encargaba de fijar la proporción de agua y vino que se consumiría en el banquete, de las normas de bebida y también de lo que tenía que hacer cada invitado paras entretener a los demás, así como decidir las penas y prendas por quebrantar las normas. El vino, como sucedía en Grecia, se mezclaba con agua, a la vista de todos, y la proporción se mantenía estable durante toda la cena en los brindis comunes, aunque de forma particular cada invitado mezclaba el vino y el agua a su gusto y bebía tanto como quería.

Vamos a ver, entrenadores modernos, sois el "magister bibendi" de vuestros carísimos equipos. Os encargáis de fijar la mezcla de futbolistas, y la proporción de defensa y ataque en los partidos. Establecéis las normas de movimientos (hasta Haaland tiene movimientos prohibidos) y lo que tiene que hacer cada jugador para entretener a los demás en el momento de replegarse, desplegarse o contenerse. Decidís las penas de banquillo y las prendas por quebrantar las normas (Raphinha sabe algo de esto). Y procuráis que la proporción se mantenga estable en el equipo durante toda la competición de Liga, aunque permitís que cada futbolista mezcle el vino y el agua a su gusto cuando un partido está solucionado y se trata de sumar goles para ganar el Pichichi, o de engordar las asistencias, o de lucirse en regates extravagantes, o de enviar mensajes a la grada, o de presentar una nueva y ridícula coreografía para celebrar un gol. Ser "magister bibendi" en el Real Madrid o el Manchester City es tan importante como ser "magister bibendi" es una cena romana. Pero no más.

Cuando vemos jugar a esos lujosísimos equipos formados a golpe de millones, es fácil sentirse parte de aquellos banquetes romanos de finales de la República y comienzos del Imperio que, como apunta el historiador Harold W. Johnston en su estudio clásico sobre la vida en la antigua Roma, eran tan ostentosos como vulgares. Y, así, los aficionados no podemos evitar escuchar la alineación del Manchester City o del PSG como si fuera la lista de sofisticados platos en un banquete en casa de un nuevo rico romano. Haaland es hígado de pescado, Mbappé es lengua de flamenco, Neymar Jr. y su padre son sesos de pavo real, y Messi es un faisán. Un banquete con 22 platos para una sola cena se parece mucho a una plantilla con 22 futbolistas (o más) de élite para un solo equipo. Pero aquellas fabulosas cenas romanas eran un signo de decadencia, y me temo que los fabulosos súper equipos que aplastan el fútbol moderno son también un indicio de que la caída del Imperio romano no está lejos.