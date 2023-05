La opinión de Antonio Rico: La Luna resbala por la mano de una paleobotánica

Albert Einstein dijo que Dios no juega a los dados. Esto no significa que el físico alemán creyera en Dios o en el destino, sino que le parecía inconcebible que, a escala de átomos y partículas subatómicas, el universo fuera tan impredecible como la dirección de una gota de agua en la mano de la paleobotánica Ellie Sattler en la película "Parque Jurásico". Con su frase, Einstein estaba criticando la mecánica cuántica y el principio de incertidumbre de Heisenberg, que le resultaba más difícil de digerir que la letra de "Loba", esa canción de la artista antes conocida como Shakira ("la Luna llena, como una fruta, no da consejos, ni los escucha"). Sin embargo, el físico británico Stephen Hawking dice que la consideración de los agujeros negros sugiere que Dios no solo juega a los dados, sino que a veces nos confunde arrojándolos donde no pueden ser vistos. No hace falta ser un físico genial que sale en "Los Simpson" y en la serie "Big Bang" para saber que Dios juega a los dados. Los futboleros cuánticos lo sabemos desde siempre.

Dios juega a los dados y, de repente, el Girona aplasta el Real Madrid en un partido que los partidarios de Einstein interpretan como un resultado lógico y predecible si tenemos en cuenta que el Madrid está concentrado en la Liga de Campeones y hace tiempo que dio por perdida la Liga. ¿Qué? ¿Cómo dice? La derrota del Madrid en Girona fue una gota en la mano de una paleobotánica y parte de la letra de una canción de Shakira. Es fácil decir que las cosas que pasaron tenían que haber pasado cuando las cosas ya han pasado. Antes del partido Girona-Real Madrid, ¿alguien habría apostado por una derrota histórica del Madrid y un póker de goles de Taty Castellanos? Vamos a ver. ¿Cómo es posible que Taty Castellanos, el delantero del Girona que hace unas semanas sufrió en sus redes sociales los insultos y amenazas de aficionados (es una forma de hablar) enfadados por su fallo ante Ter Stegen en el Camp Nou, se haya convertido de repente en el goleador galáctico, en el supermán de Montilivi, en la reencarnación de Haaland, en el azote del ahora intocable Militao? El Dios del fútbol juega a los dados, y cuando le da la gana los arroja donde no pueden ser vistos. Porque hay que reconocer que el partido Girona-Real Madrid era uno de esos partidos que algunos aficionados einstenianos ni se molestan en ver porque, bueno, ya se sabe que el Madrid ganará 0-2 con un gol al final del primer tiempo y otro gol al final del segundo tiempo. Pues no. El Real Madrid es el actual campeón de Europa porque ganó una Liga de Campeones de una manera cuántica, con partidos que eran una orgía de dados tirados por un Dios absolutamente desquiciado. Reconozcámoslo. Una gota de agua puede deslizarse por la mano de una paleobotánica de forma imprevisible, y hay letras indigeribles que demuestran que el principio de incertidumbre futbolística es tan cierto como la cara de asombro de Taty Castellanos después de marcar su cuarto gol al Madrid. ¿Quién podría prever que alguien escribiría alguna vez que "la Luna llena, como una fruta no da consejos, ni los escucha"? Y, sin embargo, ahí está. ¿Quién podría prever que el Girona vapulearía al Madrid y que Taty Castellanos marcaría cuatro goles? ¿Quién, además de los futboleros cuánticos, puede entender la impredecible trayectoria del Madrid en la pasada Liga de Campeones? Dios juega a los dados, los tira donde le da la gana, se parte de risa con los pronósticos de los futboleros y, de vez en cuando, siente predilección por los equipos subatómicos y permite que el hermoso Osasuna de Arrasate dispute una final de Copa o que el valiente Rayo Vallecano destroce al triste Barça de Xavi. La luna llena, como una fruta, resbala por la mano de una paleobotánica. Pues no suena mal del todo…