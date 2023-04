La opinión sobre el Oviedo, el Sporting y el hockey: El Telecable, a lo Real Madrid

Con suspense y rozando el drama, pero prueba superada. El Oviedo firmó definitivamente la salvación tras su remontada ante la Ponferradina, que tuvo en su mano mantener alguna esperanza de seguir a flote y, de paso, meter en problemas a equipos como el Sporting, pero que acabó haciendo bueno el clásico de lo complicado que es ir ganando por dos goles. En fin, Pilarín.

Los del Almirante Cervera ganaron como nunca habían hecho esta temporada: marcando tres goles. Todo ello en el cierre de la semana en la que el técnico azul dejó una de esas frases que pasarán a la historia de la audioteca azul diciendo algo así como que, si en el club quieren ver "fúrgol" del bueno, que se busquen a otro. Con la temporada para los azules cerrada, por mucho que los optimistas hagan cuentas y más cuentas, solo queda dar algún gusto al cuerpo de la sufrida afición, que se ha comido un añito para olvidar. Mientras, a 28 kilómetros respiraron con la victoria carbayona ante los bercianos, a la espera de hacer lo suyo contra el Lugo.

Por lo demás, honor y gloria a las chicas del Telecable Gijón. Sexta Copa de Europa para las vitrinas del equipo de La Calzada y no se sabe cuántos subcampeonatos. Lo que viene siendo el Real Madrid del hockey sobre patines. Solo las mujeres (el Motive, el Telecable, puede que el Lobas…) salvan el honor en estos tiempos de decadente deporte asturiano, donde la presencia de equipos en la élite es escasa. Esperemos por tiempos mejores, pero no tiene pinta. El deporte, como la política, no deja de ser un reflejo de la sociedad en la que se mueve. Poco más que decir, ¿oyisti, güey?