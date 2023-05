En recuerdo Toño Vega Díaz

El 2 de mayo de 1983 la Vuelta apostó por un final de etapa que acabó de poner ven el mapa a los lagos Enol y la Ercina, a Covadonga y, por ende, a Cangas de Onís. Un final de etapa que encumbró la prueba en una de las épocas más difíciles y todo gracias a la titánica lucha del vasco Marino Lejarreta (Alfa Lum, de San Marino), destronando en la dura ascensión al coloso asturiano al galo Bernard Hinault, el máximo favorito, a la postre triunfador de aquella edición de la ronda española. Sin duda, una de las grandes etapas ofrecida en aquella época por TVE, marcando un antes y un después en el parque nacional de la Montaña de Covadonga.

Ahora que se conmemoran cuatro décadas de aquel hito, aprovechando la presencia de la Vuelta Ciclista a España femenina, quiero recordar la figura de una persona que lo dio todo en defensa del final de etapa de los lagos de Covadonga: Juan Antonio Vega Díaz, “Toño”, quien fuera alcalde de Cangas de Onís, fallecido el 15 de noviembre de 1988, a los 68 años de edad. Luchó lo indecible por esa etapa de la Vuelta y, ese citado ejercicio, el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), del que dependía el parque nacional, había negado la pertinente autorización para que se celebrase. Aquel tremendo disgusto afectó de pleno al regidor cangués.

La presión ejercida por la totalidad de profesionales de prensa, radio y televisión que cubrían la Vuelta Ciclista a España propició que el 6 de mayo de 1990, en el transcurso de la decimosegunda etapa (Oviedo-Santander), los enviados especiales de los Medios de Comunicación parasen unos breves minutos en El Portazgo (Cangas de Onís), para hacer entrega de un manifiesto a la alcaldesa María del Pilar Díaz Junco. “Asturias, España, nuestro ciclismo y el ciclismo internacional no deben verse privados de tal acontecimiento, cuya influencia en el balance de la carrera ha sido, años tras año, ciertamente importante”, exponían los periodistas y enviados especiales de La Vuelta.

Afortunadamente, el manifiesto hizo mella y en 1991 volvió a recobrarse el final de etapa en Los Lagos con victoria de “Lucho” Herrera, uno de los mejores escaladores del ciclismo mundial. Fue el 13 de mayo, y al día siguiente se disputó la etapa entre Cangas de Onís y el Alto del Naranco (Oviedo). Las cosas volvían a su cauce y el concejo cangués iniciaría su despeje turístico, con el añadido, tiempo después, de la visita de Su Santidad Juan Pablo II al santuario mariano de Covadonga y, por supuesto, también a esos parajes del actual parque nacional de los Picos de Europa. Lo demás ya es historia reciente, plagada de éxitos y grandes campeones dejando su estela, con letras de oro, en los míticos Lagos.

Por todo ello, aprovechando que el Sella pasa por Cangas de Onís, no quiero pasar la oportunidad de glosar a Toño Vega Díaz, uno de los mejores alcaldes de la historia de este concejo del Oriente de Asturias -y que me perdonen quienes no piensen igual-, un hombre que no entendía de siglas -era de Alianza Popular-, pues su partido era Cangas de Onís. Aún más, recuerdo que en una ocasión le quisieron imponer, desde Oviedo, unos nombres en su lista electoral y amenazó con renunciar. Al final, se salió con la suya, logrando una holgada mayoría absoluta. Era Toño.

Tras su muerte, en sesión plenaria celebrada en la Casa Consistorial de Cangas de Onís, bajo la presidencia de Pilar Díaz Junco, concretamente el 27 de diciembre de 1988, se acordó otorgar el nombramiento de hijo predilecto de la ciudad a Juan Antonio Vega Díaz, a título póstumo; concederle la medalla de oro del Ayuntamiento, dar al polideportivo su nombre -propuesta lanzada desde las páginas de LA NUEVA ESPAÑA por quien suscribe- y colocar un monumento en la Vega de Enol, en su memoria como homenaje “a su labor de promoción de la Vuelta Ciclista a España en Asturias”.

Por cierto, el monolito en memoria de Toño Vega Diaz fue inaugurado el 10 de mayo de 1989, en los aledaños de la carreterita que llevaba a Entrelagos, en un acto desarrollado horas previas a la llegada del primer ciclista, el gallego Álvaro Pino, triunfador de la etapa. Se trataba de la décimoseptima etapa, que arribó procedente de Santoña (Cantabria). Aquella ronda española la ganó, finalmente, Perico Delgado. Mucho ha llovido, y nevado, por lo que se hace necesario reubicar ese monumento en otra zona del espacio natural protegido para darle la visibilidad que se merece.