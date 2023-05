La opinión de Antonio Rico: Navajos, supercomputadoras y estrellas de rock

Esto no hay quien lo pare. Las quejas de futbolistas, familiares de futbolistas, representantes de futbolistas, directivos, entrenadores y tertulianos contra los arbitrajes ocupan, como la materia oscura, casi un treinta por ciento del universo futbolístico, y el madridista Carvajal descubrió un nuevo filón al quejarse de su expulsión en el partido Real Sociedad-Real Madrid en Instagram antes de que finalizara el partido. Otro nivel. Es el momento de las medidas radicales y casi desesperadas. Propongo las siguientes.

1. Árbitros navajos. En la película "Windtalkers", protagonizada (como casi el treinta por ciento de las películas estadounidenses) por Nicholas Cage, descubrimos la historia de los operadores de radio navajos que en la II Guerra Mundial transmitían órdenes en su idioma a otros operadores de radio navajos para evitar que los japoneses descifraran los mensajes. El idioma navajo es muy difícil, gramáticamente complejo y, después de su formación, los navajos codificaban los mensajes de tal manera que ni siquiera sus compañeros de tribu podían comprender. ¿Por qué no reclutar árbitros navajos para la Liga española? Acabaríamos así con las interminables discusiones de los futbolistas con los árbitros, con las pesadísimas protestas después de cada gran, pequeña o mediana decisión arbitral, con la absurda moda de que los árbitros tengan que explicar el sentido de cada uno de sus pitidos a un grupo de futbolistas enloquecidos. Si Vinicius Jr. sabe que el árbitro solo habla navajo, entenderá por fin que no debe emplear el treinta por ciento de su tiempo en hablar con el árbitro.

2. Árbitros HAL 9000. La supercomputadora de la película "2001: una Odisea del espacio" decide acabar con la tripulación de la nave espacial Discovery 1 cuando descubre que los astronautas Bowman y Poole están pensando en desconectarlo. Después de asesinar a Poole y a los tres miembros de la tripulación que estaban en hibernación, HAL impide la entrada de Bowman en la nave porque quiere demasiado a esa máquina para permitir que el astronauta la ponga en peligro. Bowman insiste en que le deje entrar, pero HAL se limita a replicar que la conversación ya no tiene sentido, y corta la comunicación con un seco "adiós". ¿Por qué no reclutar a HAL para la Liga española? Los futbolistas pretenderían con sus protestas que HAL cambiara sus decisiones pero la supercomputadora solo diría que, una vez tomada la decisión de pitar falta o sacar tarjeta roja, la conversación ya no tiene sentido. Adiós. ¿Se lo imaginan? Los futbolistas rodean a HAL gesticulando y protestando y HAL, sin inmutarse, dice que la conversación no tiene sentido. Y adiós. En la película de Kubrick, Bowman intenta a la desesperada entrar en la nave por la escotilla de emergencia, pero en un partido de fútbol (como en casi el treinta por ciento de las circunstancias de la vida) no hay escotillas de emergencia. Adiós.

3. Árbitros Bruce Springsteen. Dicen que al "Boss" no le gusta que le llamen el "Boss". Por eso es el jefe. Y ahí está Springsteen, viendo pasar el tiempo (por cierto, como casi el treinta por ciento de las grandes estrellas de la música popular con las que han crecido varias generaciones de seres humanos) y gastando en sus conciertos más energía que Klopp en el área técnica del Liverpool durante mil vidas. ¿Por qué no reclutar a Springsteen para la Liga española? A ver qué futbolista se atrevería a levantar la voz o la mirada al árbitro Springsteen. A ver qué futbolista diría a Springsteen que su guitarrazo en forma de pitido está desafinado, o sonó a destiempo, o es exagerado. Además, con Springsteen como árbitro, no habría tiempos muertos ni minutos perdidos en ningún partido.

Navajos, supercomputadores o estrellas del rock. No veo otra solución. Y hay que actuar ya. La materia oscura, Nicholas Cage, las circunstancias de la vida y las viejas estrellas del rock pueden ocupar casi el treinta por ciento de lo que sea. Pero las protestas de los futbolistas contra los árbitros no deberían llenar casi el treinta por ciento del breve espacio de un partido de fútbol.