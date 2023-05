La opinión sobre el derbi: Una alegría para rematar un curso irregular

Es casi inevitable que cuando en pleno verano se sortea el calendario de Liga, uno de los primeros vistazos al mismo sea para ver las fechas del partido contra el eterno rival. Ciertamente las fechas de esta temporada se antojaban caprichosas: el primer derbi coincidiendo con la final del Mundial, algo lógico porque lo que hay en juego es la iniciativa en una supremacía no menor, deportivamente hablando; pero el segundo imponía el respeto que siempre infunden esos finales de curso donde tanto se puede ventilar, para bien o para mal, como algunos pergeñaban no hace mucho. Lo mejor de esta semana es que el Oviedo llega con los deberes esenciales resueltos tras una campaña donde ha estado demasiado tiempo en la zona baja de la clasificación porque la Liga se complicó desde el inicio, misterios del fútbol. Probablemente la plantilla no estaba para competir por los primeros puestos, pero tampoco sus potencialidades eran para acampar en los puestos de peligro durante tres cuartas partes de esta Liga. La nueva propiedad, Pachuca, tiene ahora la oportunidad de diseñar su primer proyecto con el reto de mejorar, nunca sencillo en una categoría que la próxima temporada amenaza con traer compañeros de viaje ilustres. Mientas tanto bien estaría este próximo sábado mantener la primacía en los derbis para que el Oviedo de una alegría a su gente y acabar con buen sabor de boca un curso irregular.