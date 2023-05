La opinión sobre el derbi: Respiro y punto de inflexión

El mejor regalo para las madres sportinguistas llegó desde Ponferrada. La derrota del Málaga hace que el derbi sea menos final para el Sporting. Pero no deja de ser un partido vital. Los deberes todavía no están acabados y entregados al profesor. No se trata de estar más motivado o de salvar una temporada por ganar al eterno rival, algo que toman con más ahínco en Oviedo. El peligroso bucle en el que ha entrado el Sporting le lleva a tener que jugarse la vida para no bajar en las últimas jornadas por segunda temporada consecutiva. Puede que hasta sin sumar más puntos se logre. Pero no vale ninguna especulación. El Molinón, que no ha fallado con grandes entradas y que ha asumido los abonos más caros de la categoría, se merece una alegría, respirar y no sufrir más. El Sporting corre el riesgo, como les pasó a otros históricos, de abandonar ese papel de alumno con potencial que aspira a buenas notas y pelea por el ascenso, para situarse en esa delgada línea que marca el suspenso, que le puede llevar a repetir curso, que sería caer del fútbol profesional –algo que nunca le pasó a nueve clubes, entre ellos el Sporting–. En Madrid, el Atlético se pasó 14 años sin ganar un derbi. Hasta que se quitó esa espina, con título incluido, e inició una de sus épocas más felices. Para el Sporting cambiar su racha ante el Oviedo con un triunfo daría mucha calma en el presente y quién sabe si ese punto de inflexión para el futuro en cuanto a derbis y al nuevo proyecto, en el que se vuelva a aspirar al sobresaliente y un fin de curso mucho más ilusionante.