La opinión sobre el derbi: El amargo sabor de la victoria

Hete aquí que este derbi debería ser el del orgullo y el honor, pero será el de la calderilla. Un partido en la búsqueda de un puntín para la permanencia. Tras una mala temporada, ambos equipos se sitúan en la equidistancia del "a ver si...", pero en posiciones opuestas: para el Oviedo, a ver si alcanza la promoción; para el Sporting, a ver si no cae al descenso. El Oviedo ha maquillado con el lustre de cinco victorias consecutivas su oscuro camino; el Sporting ha seguido emborronándolo con mediocridad y ayuda arbitral. Es difícil afrontar estas líneas y mantener el equilibrio entre el "mecagoentó" de otra patética campaña, la primera de la era Orlegi, y la imprescindible arenga patriótica para afrontar el derbi asturiano. Las buenas pretensiones del patrón mexicano no han dado satisfacciones. Ver veremos... Resulta desolador que el éxito suponga evitar en el último minuto las cavernas de la pérdida de la categoría profesional, o lo que es lo mismo, ¡permanecer en Segunda! El sabor es amargo. No es necesario recurrir a la inteligencia artificial del ChatGPT para tragarse las socorridas obviedades del caldo gordo del fútbol: los derbis, como las finales, no se juegan, se ganan. El anhelado triunfo endulzará la amargura, pero no eliminará el regusto del fracaso. Hay que perseverar y como en aquellos anuncios gastronómicos del Nobel Cela, pedir menú para el sábado: "¿Una victoria con sabor amargo, don Camilo? ¡Venga!".