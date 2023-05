La opinión sobre el Sporting-Oviedo: Siempre nos quedará París

Todo está cambiando en el Sporting del posfernandismo. La intención del colectivo orlegiano, amiguinos y amiguinas, es que en un tiempo no muy lejano al club gijonés no lo conozca ni la madre que lo trajo al mundo. Un nuevo filial por aquí, convenios con equipos mexicanos por allá, obras con los dineros de CVC y tal y tal. Cambian hasta los espejos en los que mirarse. No hace mucho la línea triunfadora a seguir era la de la Real Sociedad o la del Villarreal. Ahora, MAR, con #hashtag o sin él y portavoz privilegiado de la ideología orlegiana, marca el rumbo hacia el Arsenal de Mikel Arteta. De la Liga del "señoriiiiiiiiito" Tebas a la Premier de los jeques y de los yanquis forrados gracias a la especulación. ¡Menudo viraje!

Pero ye lo que hay, porque el Sporting ahora es un ente internacional al que vendrán a jugar futbolistas, por ejemplo, del América, lo que viene siendo el Real Madrid de México. Y a todas estas, sí, derbi. No hace falta repetir que nada hay en juego salvo la honra. El problema para el Sporting es que aún no se ha enterado de cómo va eso de jugar contra el Oviedo desde que los azules se limpiaron el barro en el que estuvieron hundidos hasta más allá de los tobillos. Por eso, quien más se juega en el envite es el organismo vivo rojiblanco, tocadete por los resultados, los discursos "new age" y por enlazar otra temporada en la ignominia. Pero siempre nos quedará París, o Londres, o DF... o no, o tal vez, o vaya usted a saber, ¿oyisti, güey?