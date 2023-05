Borja, tócala otra vez

La pregunta es clara. ¿Qué más tiene que hacer este hombre para no vivir continuamente con la lupa encima en este Oviedo? Será que a los buenos siempre se les suelen poner peros y el derbi de esta tarde a la hora de la siesta no iba a ser una excepción. Es triste, pero real: Borja Sánchez llega a El Molinón con la mosca detrás de la oreja. No podía ser de otra manera. Lo normal es que sea titular, pero... Ni él mismo lo sabe. Fue suplente contra el Zaragoza. ¿Solo un descanso para volver con más fuerza? Veremos. Sea como sea, el Oviedo disputa hoy un derbi: descafeinado, sí; con poco o nada en juego, también; pero derbi, al fin y al cabo. Y Borja vuelve a estar casi contra las cuerdas. Si el mundo fuese ideal, un tipo como Borja sería hoy y ahora el capitán general azul. Es más, el objetivo sería mimarle. Poco que demostrar tiene el "10" para ser referencia de este Oviedo. Cuando al Almirante se le iluminó la bombilla y lo puso por fin de titular, el Oviedo encadenó su mejor racha de la temporada. ¿Tendrá algo que ver lo primero con lo segundo? Pero la eterna situación de Borja, sospechoso habitual, no es para nada culpa de Cervera. Con él siempre hay reproches. Que si no trabajaba en defensa (ja, ja), que si es irregular, que si no tiene sangre o que si la abuela fuma. El cóctel, propio de esta región cainita que castiga a los suyos, provoca lo dicho: hoy se juega un derbi y hay dudas con Borja. El Molinón se le da bien. Pues eso, tócala, Borja.