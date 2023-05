El dentista regresa esta tarde a El Molinón. No hay urgencia, puesto que se antoja complicado por no decir imposible, que el odontólogo pueda llegar al play-off y el paciente parece fuera de peligro, pero un profesional es un profesional y debe hacer su trabajo, sin relajación de ningún tipo. Para los azules, el partido de la máxima rivalidad regional llega en el mejor momento de la temporada, después de que el Almirante Cervera haya dado definitivamente con la tecla y se haya ganado a pulso la renovación para devolver al Oviedo a Primera a poco que se le ofrezca un proyecto racional y sin urgencias. Hay que recordar el equipo que recibió el Gafa hace no tantos meses, una ruina que se iba directamente al pozo, incapaz de ganar a nadie tras una planificación deportiva digna de aquellos tiempos de los "bombillazos" que desembocaron en el fichaje como entrenador del tertuliano más ridículo de la historia de la televisión mundial y que amenaza con consecuencias negativas la campaña que viene en ese inescrutable límite salarial. Hoy, gracias al enorme trabajo de Cervera, el Oviedo es un equipo competitivo, que sabe a lo que juega y al que se le ha quedado corta la Liga para optar a cotas mayores. Cumplir con la tradición ante el eterno rival supondría un buen colofón a una temporada irregular pero que llama a la ilusión una vez descartados los volantazos extraños de cara a las próximas campañas. Por lo demás, que vuelva a ganar el mejor.