Jugarse la fe

Pues nada, henos otro año más aquí, a las puertas de un derbi de segunda vuelta con favoritismo del Oviedo y el sportinguismo con la crisis de fe abierta en canal. Un escenario conocido. Crisis de fe más acusada en el caso de los que esperaban, no se sabe en base a qué argumentos, que los nuevos propietarios pusieran al club rojiblanco a vivir solamente con llegar y besar el suelo de Mareo.

Una vez que la realidad nos ha demostrado que nadie tiene una varita mágica para sacar de la mediocridad a un club de la noche a la mañana (por mucho que haya quedado campeón o haya ascendido en el fútbol mexicano, a años luz de la competitividad del español), solo queda dar tiempo a que madure el proyecto de Orlegi para dictar la sentencia definitiva y comprobar si los hechos están a la altura de su retórica florida.

Pero la espera sería más dulce, y tendría un buen punto de apoyo, si el Sporting lograse sacudirse de una vez la pesada carga de los derbis. Porque una cosa es mirar más o menos lo que le pasa al vecino, ser más o menos beligerante en su contra, y otra bien distinta es que te pinte la cara cada vez que te cruzas con él. Eso no le sienta bien a nadie. Así que no, no es un partido cualquiera y el Sporting se juega mucho más que ese punto que confirme su mísera permanencia en Segunda División a falta de dos partidos. Se juega la fe.