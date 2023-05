La opinión de Antonio Rico: En el sofá de Kant

Kant tenía razón. Ver solo en casa un gran partido de fútbol como el Real Madrid-Manchester City es malo para la salud. Bueno, Kant no se refería al fútbol, claro, sino a la comida. Pero la argumentación es la misma. El fútbol en solitario, como la comida, pierde mucho. Hay una enorme diferencia entre cenar solo y cenar en compañía, la misma diferencia que hay entre ver en un sofá a solitario a Rüdiger secando a Haaland y poder comentar con los amigos la capacidad de De Bruyne para mover a su equipo con la elegancia y minuciosidad con la que El Bosco movía sus pinceles. Dicen que, en una ocasión, Kant envió a su lacayo a que invitara a un desconocido que pasaba por delante de su casa para compartir con él la comida. Kant habría hecho lo mismo el pasado martes con tal de no ver solo el partido entre el Madrid y el City.

¿Con cuántos amigos (o desconocidos) hay que ver un partido de fútbol? Como las comidas en casa de Kant, ni muchos ni pocos. Menos que las Musas y más que las Gracias. Es decir, menos de nueve y más de tres. Con más de nueve invitados, las conversaciones futboleras pierden riqueza porque se tiende a comentar la jugada con los invitados más próximos. Si son menos de tres, también se pierde riqueza porque se pierden puntos de vista. ¿Salió la pelota en la jugada del gol de City? ¿Es Vinicius Jr. el futbolista más determinante del mundo? ¿Se atreverá algún árbitro a pitar penalti cuando Carvajal emplee su táctica del empujoncito para evitar el remate de un delantero rival? ¿Es Modric inmortal? ¿Cómo es posible que Mahrez no juegue siempre? Ni más de nueve, ni menos de tres. Más de nueve futboleros juntos significa que se formaran grupitos de tres o cuatro, y cada grupito se enfrascará en una discusión particular e independiente de las discusiones de los otros grupitos. Menos de tres futboleros juntos puede que pasen por alto que Guardiola no presta demasiada atención a su lujoso banquillo.

¿Se puede beber alcohol mientras más de tres y menos de nueve futboleros ven el mejor partido posible del universo futbolístico? Como diría Kant, sí se puede pero con moderación, porque el alcohol con medida favorece la armonización de las relaciones humanas. Un poco de alcohol beneficia la discusión entre futboleros, pero mucho la impide porque entraríamos en el modo Roncero. ¿Y a quiénes debemos invitar para ver un partido de fútbol? ¿Solo a los que son seguidores de nuestros equipos, para darnos la razón unos a otros? ¿A los que son aficionados del equipo rival, para poder machacarlos sin que la cortesía que se debe exigir al invitado les permita replicar? Kant tenía dos reglas para la elección de sus invitados: los elegía de diversos estados y condiciones (comerciantes, eclesiásticos, funcionarios, médicos, estudiantes…) y generalmente más jóvenes que él. Así pues, deberemos invitar a aficionados de nuestro equipo, seguidores del equipo rival, indiferentes que prefieren otros colores, pasotas del fútbol e incluso amigos que solo quieren un poco de barullo y patatitas gratis. En las comidas de Kant había buena mesa y buen vino, juventud y buen humor, indispensable para un hombre con propensión a la melancolía. En el sofá de un futbolero son indispensables los buenos aperitivos, la cerveza fría, la juventud que compense la tendencia que tenemos los viejos futboleros a pensar que el fútbol moderno apesta (aunque tenemos razón) y, sobre todo, el buen humor. Porque el fútbol solo es fútbol, amigos.