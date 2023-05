La opinión de la victoria que sirvió al Alimerka Oviedo Baloncesto para lograr la permanencia: El OCB destapó sus esencias

La plantilla del Oviedo Baloncesto guardó su mejor juego para el partido más importante de la temporada, el disputado el sábado ante el Castelló en Pumarín. Los nueve jugadores carbayones disponibles salieron a la cancha con dos objetivos claros: sellar con una victoria su permanencia una temporada más en la LEB Oro y homenajear como se merecía a su gran capitán, Oliver Arteaga, en el día en el que se retiraba su camiseta, su número 12. Una prenda que quedará para siempre colgada en el pabellón en el que juegue el OCB (no estaría nada mal que hubiera mudanza pronto) en recuerdo de la leyenda en la que se convirtió el canario en el equipo de la capital del Principado tras seis temporadas en sus filas. Los dos propósitos los consiguieron los asturianos con creces en, sin duda, la jornada más radiante en el año más complicado que ha vivido el Oviedo Baloncesto en toda su trayectoria.

Todo salió a pedir de boca para Guillermo Arenas y sus jugadores. Y eso que los nervios y las enormes ganas por agradar a la afición les jugaron una mala pasada en los primeros minutos del encuentro. Tardaron en encontrar el sitio, pero cuando lo hicieron se fueron hacia arriba y no dejaron en ningún momento de creer en la victoria. Nada de malos momentos. Lo que primó fue la regularidad y, sobre todo, la eficacia en el tiro, algo a lo que no tenían acostumbrados los azules a su parroquia. La defensa sí, la defensa hacía ya varios encuentros que funcionaba. Y el sábado volvió a ser así. Los oviedistas no escatimaron esfuerzos y en base a ello construyeron su triunfo ante un conjunto, el castellonense, con muy buenos tiradores y con mucha altura y calidad en la pintura.

La del sábado fue una victoria coral. Si el Alimerka tenía este año una estrella, ese era Arteaga, pero desgraciadamente para el equipo se lesionó en Alicante y dejó a sus compañeros huérfanos de sus puntos, de sus rebotes, pero, ante todo, de su experiencia. Por eso era indispensable la colaboración, y lo que es más difícil, el acierto, de todos y cada uno de los miembros de la plantilla. Y así sucedió. Pero lo fundamental fue el despertar de algunos jugadores que, como quedó demostrado ante el Tau, llevaban dentro mucho más juego del que habían mostrado hasta ahora. Fue lo que pasó con Adrià Domènech, sensacional el sábado en todas las facetas del juego, máximo anotador y que se fajó con éxito con los potentes pivots levantinos. Y con Scott, que llegó al equipo mediada la temporada: ante el Castelló apareció en momentos trascendentales, dando confianza a los suyos, con un cien por ciento de acierto en los tiros. También destacar entre las sorpresas agradables a Fabio Santana, quien supo llevar las riendas del equipo como hacía en sus mejores momentos hace años y que el sábado obtuvo puntos de gran valor en momentos claves. Una vez, más Romeo Crouch respondió a lo que se esperaba de él, como Clevon Brown, sin ninguna duda el mejor defensor azul y su jugador más intimidatorio. Fundamental tras la ausencia de Oli. Hubo piezas del equipo que destacaron más que otras, pero en este último encuentro en casa todas resultaron trascendentales. Como lo fue Guillermo Arenas, que supo inculcar su optimismo y su ovetensismo a la plantilla.

Y por último está Pumarín. ¿Tuvo o no tuvo que ver la afición de Pumarín en el trascendental triunfo del sábado? Quien haya estado en el pabellón probablemente considere que sí.