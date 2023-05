La opinión de Alberto Suárez Laso sobre el premio Princesa de Asturias de los Deportes: El atleta diferente

No pude alegrarme más cuando me enteré de la noticia. El galardón a Eliud Kipchoge es un premiazo para la Fundación Princesa de Asturias. Yo fui jurado hasta el año pasado y ya se propuso esa candidatura, y desde dentro teníamos claro que, tarde o temprano, iba a acabar llevándose el premio. Me hizo mucha ilusión saber que esta es su edición. Que venga a Oviedo a recogerlo va a ser algo muy importante. Todas las escuelas de atletismo de Asturias van a querer estar. No solo es un atleta de élite, sino que como persona también se lo merece. El jurado seguro que pensó en su trabajo con los más desfavorecidos en Kenia. Para mí es algo espectacular. Desde que Usain Bolt se retiró, su nombre y el del atletismo van de la mano.

Para mí, el secreto de Kipchoge está en su forma de ser. En el mundo del atletismo suele pasar que, cuando un atleta destaca en África, lo quieren llevar a otros países y, con el cambio de vida, su rendimiento no mejora. Kipchoge mantiene el estilo de vida de cuando era pequeño. Intenta pasar el máximo tiempo posible en su región, entrenando con la misma gente y con el ritmo de vida de siempre. Tiene ese plus, siempre ha priorizado sus raíces. Ha hecho un centro de entrenamiento en su país para que otros atletas también puedan entrenar ahí. Quiero recordar una anécdota que sirve para hablar del aspecto humano de Kipchoge. En el último maratón de Berlín en el que participó consiguió batir el récord del mundo. En vez de alabarse a sí mismo, el keniata quiso agradecer la labor de la persona que le acompañaba dándole el avituallamiento. Es un gesto que dice mucho de él y habla de su grandeza. Sabe que, detrás de su éxito, hay mucha gente detrás y lo intenta agradecer siempre que puede. Por eso es el mejor.