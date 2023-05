La opinión de Antonio Rico: ¿No hemos aprendido nada de la batalla de Salamina?

¿Por qué Jerjes I, Gran Rey de Persia (y, de propina, faraón de la XXVII Dinastía de Egipto) invadió Grecia? ¿Solo para vengar la derrota de su padre Darío I en Maratón? ¿El odio empujó a Jerjes a ordenar la excavación de un canal a través del istmo que comunicaba la península donde está el Monte Athos con el continente, una empresa desmesurada, gigantesca y complejísima? ¿La rabia de Jerjes alimentó la victoria persa sobre los barcos griegos en el cabo Artemisio y sobre los espartanos (y otros griegos) en el desfiladero de las Termópilas? ¿Fueron la venganza, el odio y la rabia las causas de que el ejército de Jerjes devastara Beocia y el Ática y se presentara ante Atenas dispuesto a no dejar piedra sobre piedra?

¿Ese odio cegó a Jerjes en Salamina, en Platea y en Mícala, derrotas que obligaron a los persas a abandonar Grecia? ¿Fue eso, entonces? ¿La sed de venganza, el odio irracional y la rabia ciega hicieron que Jerjes se empeñara en una conquista costosa en recursos y en vidas que poco podría añadir a un imperio tan enorme que sobrepasaba la comprensión de los hombres? ¿Y no es cierto que un equipo de fútbol es para sus seguidores como el imperio persa para Jerjes? ¿No es cada aficionado, cada futbolero, cada socio con carné y cada simpatizante de sofá como el Gran Rey del Imperio Aqueménida? ¿Por qué tanta rabia en los estadios? ¿Por qué tanto odio?

El historiador Heródoto, en su intento de comprender el incomprensible expansionismo del Imperio persa, apunta que los persas se consideraban, en todos los aspectos, los hombres más rectos del mundo, y que los demás practicaban la virtud en proporción a la distancia y que quienes vivían más distantes de ellos eran los peores. En consecuencia, como resume estupendamente Antonio Penadés en su ensayo "Viaje a la Grecia clásica", sería el sentimiento de superioridad de los persas como pueblo el que dio como resultado la misión civilizadora de sus expediciones militares.

No sé si Heródoto tiene razón, pero algo así podría explicar la absurda costumbre de algunos futboleros de invadir Grecia en forma de insultos gravísimos a los futbolistas del equipo rival, odio a las camisetas con otros colores, rabia ante cualquier celebración ajena y venganza en forma de deseos de desgracias que van más allá de la derrota en un partido de fútbol. Esos aficionados del Valencia que insultaron a Vinicius Jr. de palabra, los que lo hicieron de obra (imitando a un mono) o incluso por omisión (callando ante la barbarie del vecino de asiento), ¿acaso se creen los reyes del Imperio más recto del mundo del fútbol? ¿Consideran que los demás futboleros son peores que ellos, y que los que viven más distantes son también los peores? ¿Es por ese motivo por el que el aficionado que gritó "mono" cuando Vinicius Jr, pasaba por allí, el que imitó a un mono y el que permitió con su silencio los insultos mostraron tanta rabia y tanto odio? ¿El Real Madrid es lo más distante que existe del Valencia y, por tanto, los mejores futbolistas del Madrid son los peores enemigos?

¿Tienen algunos futboleros un descomunal sentimiento de superioridad cuando están sentados en la grada de su estadio porque ahí se creen reyes del más extenso y recto de los imperios, y por eso no soportan a otros futboleros y futbolistas que viven en la más lejana de las rivalidades futbolísticas? ¿En Valencia se insulta a Vinicius Jr. por ser negro del Madrid, en el Bernabéu se insulta a Ter Stegen por ser alemán del Barça y en el Camp Nou se insulta a Take Kubo por ser japonés de la Real Sociedad, pero Vinicius Jr. sería dios brasileño el Valencia si jugara con el escudo del murciélago, Ter Stegen sería un héroe wagneriano si sus manos de piedra estuvieran al servicio del Bernabéu y Take Kubo sería el querido dibujo animado de la grada de animación del Camp Nou si no hubiera cambiado la Masía por el filial del Real Madrid?

¿Odiamos lo que están lejos de nuestros clubes y odiamos más a los que están más lejos, y eso permite invadir a los futbolistas rivales con insultos, gestos y silencios como Jerjes invadió Grecia con hombres y naves? ¿No hemos aprendido nada de la batalla de Salamina?