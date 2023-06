Llegó el día para el Femenino

Llegó el día. Llegó el día en el que ya no es solo una cesión de marca, sino que la sección femenina pasa a formar parte de la estructura del Real Oviedo S.A.D.

Me alegro mucho, ya que no se vivirán situaciones surrealistas como la que me tocó vivir en Abegondo, siendo director de comunicación, cuando en el marcador figuraba el escudo del Real Oviedo y el nombre era Real Oviedo Moderno. O recibir llamadas de directores de comunicación de otros equipos en los que no tenían claro contra quien se enfrentaban, ya que en unos sitios figuraba Real Oviedo Femenino y en otros Oviedo Moderno. Pueden parecer pequeñeces, pero a efectos marca son importantes y por fin se da carpetazo a este asunto.

Ese camino que se empezó hace varios años por la que hoy en la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez Mesa, llega a buen puerto capitaneado por el grupo Pachuca. Para Pachuca el fútbol femenino siempre fue una prioridad y en menos de un año queda demostrado que lo es. Al frente María Suárez, oviedista de cuna, conocedora de las gélidas mañanas de El Requexón e impulsora del fútbol femenino cuando realmente era una semilla aún por germinar.

Se empieza con 4 equipos A, B, C, D que militan en 2 RFEF, Liga Nacional y Liga Regional.

Únicas ligas en la que es fútbol femenino 100%, ya que no existen equipos mixtos.

A nivel deportivo, justo antes de la rueda de prensa oficial, se anuncia la contratación como entrenadora del primer equipo a Andrea Suárez. Andrea fue segunda de Aguirre en está pasada campaña 22/23. Conocedora del fútbol femenino a la perfección formando parte del cuerpo técnico de Jose Aurelio Crespo, tanto en su etapa en el Oviedo como en el Racing de Santander. Afronta un nuevo reto en su carrera ya que se pone al frente de un equipo por primera vez.

Mucho trabajo por delante, recordemos que se va a empezar la temporada 2023/2024 desde un descenso de categoría. Pero estoy seguro de que la constancia no va a faltar y con recursos nuevos, dependiendo del Real Oviedo 100% este equipo volverá a ser importante a nivel nacional como ya lo fue el Oviedo Moderno llegando a jugar en Primera División.