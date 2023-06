La opinión sobre el Sporting: Los conejos y las chisteras

Pues va a ser que no. El serial sobre la salida de Cali Izquierdoz del Sporting hacia destinos mejores no ha vivido su última temporada. Habrá más, y a este paso parece que muchas más. La jugada a tres bandas diseñada por el Grupo Orlegi ha gripado después de que el traspaso de uno de los suyos haya sido frenado tras el reconocimiento médico y el equipo que iba a pagar una morterada por el jugador se rajara. Así que, al menos a la hora de escribir estas líneas, Izquierdoz se queda. Aunque el veranito es largo y el intercambio de cromos va a depararnos muchas sorpresas.

Pero la novedad en el trozo de la madreñina dominado por el color rojiblanco es el otro Uros, de apellido Milovanovic, al que le están saliendo novias en el extranjero. El problema es que, de momento, la operación salida del Sporting se está quedando en intentos que no acaban de fructificar para liberar esa ansiada masa salarial con la que hacerle a MAR un equipo aseado para luego exigirle el objetivo del play-off.

La cosita pinta a que en la pretemporada que el equipo sportinguista hará en México, en los territorios dominados por los orlegianos, no estarán muchos de los que se supone serán jugadores importantes en la segunda campaña con el grupo mexicano a los mandos de la nave. Así que, y siempre de momento, no hay nada que esté recuperando para la causa a esa parte de la Mareona desencantada tras dos años para olvidar. Pero que no cunda el pánico entre las masas, no hay que descartar que salga un conejo vivo de la chistera que enamore a todos, sin olvidar que siempre se puede ir a peor, ¿oyisti, güey?