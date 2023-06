La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: Cuestión de ritmo

La familia orlegiana que habita en la zona noble de Mareo anda estos días sorprendida por el mal rollito que se respira entre las masas. No acaba de empezar el divertido mercado de verano y ya hay dudas sobre el equipo que el club rojiblanco pondrá en manos de MAR, con #hashtag o sin él. La renovación de Jeraldino, que no Jeraldinho, ha dejado a la Mareona fuera de juego. Y lo que nos queda por ver, que a la vuelta de la esquina está la puesta en marcha del protocolo de las peñas, muy criticado por los peñistas, estén o no abonados a la causa.

Sin olvidar que se avecina polémica con la asociación de veteranos por el asunto del local que los exjugadores tienen en los bajos de El Molinón. Asunto que fue explicado por el exjugador rojiblanco David en estas páginas días atrás. Orlegi llegó para barrer, aplicar cirugía y estampar su sello en la entidad, y lo está consiguiendo. El tiempo dirá si será para pasar a la dorada historia del Sporting o a su historia negra, que de eso también hay, y mucho, en el planeta rojiblanco. Mientras, a 28 kilómetros siguen fichando. El Almirante Cervera no podrá tener queja, porque a este ritmo cuando llegue el primer día de entrenamientos es muy probable que tenga ya la plantilla completa al 90 por ciento. Por lo demás, Arabia Saudí se retira de la carrera por el Mundial 2030, lo que deja en bandeja la Copa del Mundo a la candidatura ibérica-ucraniana. Veremos cómo a no tardar la operación 40-100-300 coge velocidad, que con lo de comer no se juega, ahí no se toca, que luego las manos van al pan y al final todo es cuestión de ritmo, ¿oyisti, güey?