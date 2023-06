La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: Rebelión a bordo

A Putin se le rebelan los soldados de fortuna y a la familia orlegiana que habita en la zona noble de Mareo se le levantan de patas los peñistas, sean socios o no, ya que temen una nueva subida del precio de los abonos. La vida está cada vez más cara, todo se encarece y de ello no se libra ni el Sporting. El problema es que el espectáculo no va a acorde con los precios en vigor. Los que saben de esto llevan un tiempo alertando de que la ilusión entre la Mareona está en mínimos históricos y que hace falta una inyección de moral a base de un par de fichajes de postín para calentar a las masas. Algo así como un Mbappé, salvando siempre las distancias, muchas distancias.

Mientras, a 28 kilómetros en la casa azul siguen esperando por Colombatto. El día D, hora H es el 30 de junio –es posible que se sepa antes–, cuando expira la opción de compra que tiene el Famalicao portugués sobre el mediocentro argentino, que quiere seguir jugando en Primera. A favor del Oviedo juega la cuasi obsesión de Jesús Martínez de que el muchacho luzca la casaca azul. Por si acaso, la dirección deportiva tiene en su radar otras opciones que activará en cuanto se resuelva el caso Colombatto. Así que el verano ha empezado de manera oficial como acabó la primavera. Hasta septiembre queda partido, mucho partido, sin olvidarnos de la novedosa pretemporada que los dos grandes de la madreñina "furgolística" realizarán en México lindo y querido. A ver qué tal les sienta el cambio de aires, ¿oyisti, güey?