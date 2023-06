La opinión sobre el primer año de Orlegi en el Sporting: El balón y el proceso

El año I de Orlegi al frente de los destinos del Sporting ha dejado a los sufridores y sufridoras rojiblancos con un bajonazo importante. Eso es lo que suele ocurrir cuando hay un importante chute de adrenalina y de endorfinas de la felicidad y el "viaje" acaba mal. La compra del club por parte del grupo que lidera Alejandro Irarragorri levantó una ola, cuasi tsunami, de ilusión entre la tropa. Principalmente porque se ponía fin a casi tres décadas de fernandismo, ya fuera el 1.0 o el 2.0. La era Fernández acababa con el equipo salvándose de milagro y con JF al borde de un ataque de nervios ante el sufrimiento de verse en Primera Federación.

Además, el retorno de hijos pródigos como José Ángel y Jony convirtió en húmedos los sueños de más de uno. También la inyección económica de la ampliación de capital hacía presagiar que lloverían jugadores de Primera División como si fuesen maná. Pero pasó lo que pasó. Entre medias, los episodios de "limpieza y destrucción" en busca de impulsar el proceso, en los que la familia orlegiana demostró saber cómo se usan el bisturí y la motosierra.

Aún no ha transcurrido el tiempo suficiente para saber si la cirugía dará sus frutos. Tampoco si la recuperación de la residencia y la importación-exportación de talento mexicano y de otras latitudes revitalizarán la cantera e inyectarán cuantiosos maravedíes de oro en las cuentas del club. Pero de lo que todo cuelga es del primer equipo, en franca decadencia tras dos años jugando con fuego.

A estas alturas, y basta con poner la oreja en cualquier tertulia de chigre improvisada, la sensación que se está apoderando de la intranquila masa sportinguista es que su equipo es a día de hoy candidato a consumar la tragedia de verse fuera del "fúrgol" profesional.

El reto para Orlegi en su segundo proyecto será recuperar la ilusión y apuntalar al equipo en Segunda para que todos los magnos proyectos que tiene sobre la mesa no acaben en la trituradora. La tarea no es fácil ni pequeña, y menos cuando depende todo de la pelota, que no entiende de procesos, ¿oyisti, güey?