La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: Zidane y Pedro Díaz

El mundo gira, gira y por mucho que Mafalda o quien fuera pidiera "párenlo, que me quiero bajar", no hay tu tía. Que se lo digan al Sporting, al que han sacado del sopor que produce el calor mexicano con la intención del Girondins de Zidane y Dugarry –¿se acuerdan?– de hacerse con los servicios de Pedro Díaz, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA desde el México lindo y querido. Los señores de Orlegi insisten en que el club rojiblanco no necesita vender, pero ya sabemos, amiguinos y amiguinas, que los futbolistas acaban jugando donde quieren ellos, sus representantes y la comisión de turno. Desprenderse del chaval supondría cerrar el círculo de ese centro del campo Pedro Díaz-Gragera que iba a marcar una época en Gijón. Ring, ring, caja, y que pase el siguiente. Ley de vida y de mercado para una institución que estando en Segunda nunca será dueña de su destino. Por lo demás, a MAR, con #hashtag o sin él, se le nota feliz. Al menos así lo parece en la fotografía concedida a este periódico junto a su cuerpo técnico. Su plantilla ha cumplido ante los equipos de sus jefes, que no es poco, y tiene a casi todos en el vestuario convencidos de que con fichajes o sin ellos "sí se puede". Mientras, y sin salir de México, el Oviedín vive a tope en Pachuca sus primeros días bajo la atenta mirada de Jesús Martínez, que ha convertido al club azul en una de las prioridades de sus desvelos. Todos cruzan los dedos para que Romario Ibarra, Alemão y tal y tal deslumbren o, por lo menos, se acoplen lo antes posible al complicado fútbol de la Segunda División hispánica. Y, a todas estas, España, la de Vilda y Putellas, golea a Costa Rica. Sí, la del 7-0 de la Roja de Luis Enrique. Por Dios y por la patria, que no acabe como aquello, ¿oyisti, güey?