La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: La democracia y el pachuquismo

Pues ahora que ya han participado en la fiesta, que no orgía, de la democracia (casi) todos los de "Que te vote Txapote" (o no), se avecinará un lunes en el que la luz bajará, la carne será más barata y la Variante entrará en funcionamiento. Lo que no cambia es el día a día de los dos grandes de la madreñina furgolística, que siguen sudando en sus respectivas concentraciones en México.

El Sporting ya vive sus últimas horas en la tierra de la familia orlegiana a la espera de negociar una buena tajada por Pedro Díaz. La primera oferta del Girondins no convence a los directivos rojiblancos, que insisten en que no hace falta vender lo que ahora los finos llaman "activos". El tiempo avanza y no llegan los deseados fichajes. Cosas del "fúrgol". Si se ficha, los hay que se quejan de que todos los años se compre un remolque de jugadores que tapan a los de casa. Si no los hay, el equipo no ilusiona y el objetivo es salvar el precipicio. Mientras, en la casa azul Jesús Martínez sigue apostando por el "pachuquismo" para reforzar a su Oviedo. Paulino está al caer, por lo que el Almirante Cervera ya tendría casi todas las piezas de su puzle a la espera de algún que otro retoque, siempre que el sempiterno límite salarial lo permita. Por lo demás, el Tour llega a su fin, Alonso ya no tiene las mismas buenas sensaciones que cuando arrancó la temporada en la F1 y Mbappé sigue sin decidir si elegir jugar en un grande de Europa o ampliar una planta más su casa en París con el dinero que cobrará del PSG si resiste el pulso con los jeques. Todo muy divertido, ¿oyisti, güey?