La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: Gatorade y fuego real

La parte gijonesa de la familia orlegiana afronta sus últimas horas en el México lindo y querido. Un partido amistoso más, unas sesiones de entrenamiento y un par de tragos de Gatorade y la concentración de los rojiblancos en México ya será historia. El balance de la experiencia, si ha sido positiva, negativa o mediopensionista, lo dictará el tiempo. Al menos a la plantilla le habrá servido para pensar en fútbol y nada más que en fútbol. Es lo que tiene salir de la zona de confort, lo que no viene nada mal de vez en cuando. Lo que no cambia son los ritmos y las fórmulas del mercado. Se espera por la resolución de lo que pinta a nuevo culebrón del verano: el traspaso (o no) de Pedro Díaz, que tiene una oferta sobre la mesa del Girondins de Burdeos. Seguramente el club esperará a aterrizar en Asturias para empezar a mover con más celeridad este y otros asuntos si el jet lag y el regreso a un horario normalizado lo permiten.

Mientras, el Oviedo pasa las horas en Pachuca entre dobles sesiones de trabajo, actos institucionales y baños de masas. El oviedismo mexicano ya prepara su fiesta junto a la plantilla y el Almirante. A los muchachos de Cervera les tocará aprender algunas lecciones de asturianía, que nunca están de más. Por lo demás, lo de todos los últimos años a estas alturas: Mbappé, sí, Mbappé, no. La operación de traspaso más larga y más retransmitida de la historia reciente del "fúrgol" mundial empieza a aburrir. Le sobran capítulos y temporadas. Y corre el riesgo de que el chico acabe cayendo gordo a más de un madridista. Aunque con tropecientos millones en el banco todo se digiere mejor, incluso el enfado del emir de Qatar, que es de los que tiran con bala, con fuego real. Pero será por perres, ¿oyisti, güey?