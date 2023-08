El mejor Sella de la historia

La resaca de la octogésima quinta edición del Descenso Internacional del Sella me lleva a dejar plasmado que ha sido el mejor de cuantos he podido vivir "in situ" en primera línea y, pienso, muchos otros selleros a buen seguro que estarán de acuerdo. Nunca jamás me topé con tantísima gente por las calles de Arriondas, tanto en la víspera como durante la jornada del sábado, y otro tanto de lo mismo puede decirse de Ribadesella, pues ambas villas pueden presumir del salto de calidad dado por la Fiesta de las Piraguas de Asturias, aunque resten algunas cosas por mejorar, sobremanera ante la "riadona" de gente que tuvo como destino esos puntos turísticos.

Dicho esto, me quito el sombrero ante los operativos de limpieza, especialmente en Arriondas, desde bien temprano, para dejar en óptimas condiciones el epicentro de la Fiesta de Asturias, la más multitudinaria e internacional, en la mañana del sábado. Recogida de residuos y baldeado de algunas calles y espacios públicos. Todo en perfecto estado de revista tras una noche que quedará marcada por el gran éxito de "L`Allume", otra de las actividades que viene cogiendo un auge sin parangón en la ribera del Sella en la medianoche del viernes, con decenas de candelas surcando las aguas selleras, sobremanera en recuerdo de aquellos que ya no están entre nosotros. Espíritu sellero, sin más. Pero, ante todo, vaya mi felicitación para el Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella, capitaneado por Juan Manuel Feliz Granda, por su decidida apuesta por encumbrar el apartado estrictamente deportivo. Contar con los mejores palistas de la especialidad de maratón –salvo contadas excepciones– fue todo un lujo en este Sella de 2023. Solo observar el podio absoluto, a imagen y semejanza de lo que podría ser un Mundial, con galos, húngaros y asturianos, lo dice todo o casi todo. Y añadiría al resto de galardonados y premiados, sin olvidar al Club Piragüismo El Sella, este campeón por equipos del mejor Sella de la historia. Eso sí, vuelvo a destacar el acierto en mejorar la salida de la prueba con la protección de los cepos y la franja despejada, además de protegida, entre el público y las palas de los piragüistas. Salida marcada, como casi siempre, por la incertidumbre y la tensión del momento, sin olvidar la responsabilidad que acecha a los voluntarios y voluntarias que realizan la labor de tiradores de los susodichos cepos. Instantes de muchos nervios, con los pelos de punta y el corazón revolucionado. Pura adrenalina sellera. Y, reseñar, faltaría más, el aporte de todos los colectivos y peñas que hacen posible vibrar con la Fiesta de las Piraguas, desde los anfitriones Selleros hasta Los Tritones, sin olvidar a Los Botijos y demás colectivos involucrados. Hace años, y permítanme el atrevimiento, reivindiqué la necesidad de desvincular el Aquasella del Descenso Internacional. Algunos lo consideraban, mi sugerencia, una provocación en cuanto a que afectaría de lleno al sector comercial y hostelero de Arriondas. Hoy en día, en mi modesta opinión, fue todo un acierto la decisión adoptada separarlos y, para más inri, "nació" otra nueva fecha festiva y musical, el Riverland. Tres fines de semana en pleno agosto que han redundado, para bien, en la economía de la ribereña comarca. La prueba deportiva, insisto, ha crecido como la espuma; en tanto, las citas festivales baten récord. El año que viene, más y mejor. Restan 363 días para el Sella-2024. ¡Vivan Les Piragües!