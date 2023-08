"¡Pero si ye el Chaval, el Bahamontes ese!"

Hace ya muchos años, cuando se corría la Vuelta a Asturias, con muchas etapas, difusión nacional y con corredores de varios países, se presentó una tarde al atardecer en Mieres, en el Taller de Bicicletas de Cilio Tuñón, un chaval con una vieja bicicleta que quería participar en la competición asturiana. Habló con Cilio y otros directivos y le pagaron la inscripción, pue no traía una peseta y había venido desde Toledo. Fueron todos muy agradables con él. Le pagaron una pensión y la cena. Cilio le dio una buena bicicleta para correr y quedaron para el día siguiente, cuando empezaba la Vuelta a Asturias. Nos preguntábamos quien sería aquel chaval tan decidido y, la verdad, nos agradó a todos.

En una de las etapas, el itinerario contenía el ascenso al Pajares, hasta el Parador, donde estaba la meta. Si no era la etapa reina, era al menos una etapa dura, teniendo que ascender hasta aquel monte temido y, además, con las condiciones en las que estaba el firme entonces.

Yo iba en el coche de los jueces árbitros, un Mercedes pequeño del Ayuntamiento de Mieres, con Campanal y un tío mío, Santos Cloux, que me llevaban de paquete. La Vuelta discurría con normalidad, en pelotón, y aunque no recuerdo el recorrido de la etapa, sí sé que salimos de Mieres, hicimos kilómetros hacia Gijón y volvíamos a Mieres para enfocar ya el ascenso. Pasamos Pola de Lena y al llegar a Campomanes salta un corredor del pelotón y empieza a pedalear con ganas. El coche le seguía porque se había puesto el primero y los jueces tenían que tomar el tiempo, pero sin mucho interés. Pero, ¡cómo pedaleaba! El tiempo que sacaba al pelotón aumentaba, casi al minuto y el chaval continuaba sudando y pedaleando. "¡Cóño!", gritó Campanal, "si ye el chaval, el Bahamontes ese… A ver cuánto aguanta".

Y aguantó. Flacu, parecía sin fuerza y seguía dándole al pedal,. Y aquí pasó una anécdota: el coche no tenía mucha potencia y se iba quedando, de manera que se les escapaba el chaval. Gritos: "¡venga tú, quei pasa a esti trastu!", acuciaban al conductor. "¡Coño! Si nun anda que voi facer yo, qué quereis…!", respondía. "¡Que suba, demonios ,que suba!". Y en los últimos tramos, no se sabe que hizo, si metió primera marcha o qué, pero el caso es que llegaron arriba, con el tiempo justo para tomar a mano el tiempo de ascenso. No lo recuerdo exacto, pero era una barbaridad. Creo que fueron unos 15 minutos al segundo clasificado.

Bahamontes, cuando llegó, tiró la bicicleta donde Casa Manoplas y se sentó en la hierba, bastante sereno. A su alrededor, con cara de estupor y admiración, los que habían subido antes hasta el parador. Y nosotros, mirándole y felicitándole. Y lo más curioso al acabar la etapa es que todavía dijo algo así como "¡Bah! Esto no es nada. Lo subo yo cuando me entreno con malas bicicletas...".