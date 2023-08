La opinión de Antonio Rico: Yo anduve con un zombi

En la película “Yo anduve con un zombi”, la enfermera Betsy Connell viaja a una isla antillana para cuidar a la esposa de Paul Holland, dueño de una plantación azucarera. En el barco, Betsy se deja llevar por la brisa, la noche y el mar hasta que Holland se acerca para, como diría Danny Rose en “Broadway Danny Rose”, introducir un concepto en esa coyuntura. “¿No es una maravilla?”, pregunta Holland sabiendo que eso es justo lo que está pensando la enfermera. Betsy, con una sonrisa, reconoce que le ha leído el pensamiento. Y Paul Holland, seco como un pozo abandonado en el desierto y duro como el adamantium de las garras de Lobezno, dice que es fácil leer el pensamiento de los recién llegados a ese mundo porque todo les parece una preciosidad precisamente porque no entienden su significado. Los peces voladores que veía Betsy no saltan porque sí, sino de temor ante los peces grandes que los persiguen para engullirlos, y la luminosidad del agua la producen miles y millones de diminutos cadáveres. Es el brillo de la putrefacción. Aquí, concluye Holland, no existe la belleza, solo la muerte y la decadencia. Todo lo bueno muere en esta tierra, incluso las estrellas. Menudo bajón.

Empieza una nueva temporada futbolera y todos los aficionados estamos tan contentos y maravillados como la enfermera Betsy Connell en el barco hacia una isla antillana. ¿No es una maravilla? Los fichajes, las nuevas equipaciones (hasta la camiseta blanca del Barça o los pantalones blancos del Sporting nos parecen interesantes), las ganas de ver fútbol (en la grada, la barra del bar o el sofá) los fines de semana, las charlas futboleras con los amigos, algún viaje para ver jugar a nuestro equipo, esa sensación única de la primera jornada en la que todo parece posible y nadie firmaría un final de Liga digno porque nadie renuncia a ser el nuevo Leicester… Hasta que, como quien no quiere la cosa, se acerca el señor Holland de turno y, aparentando ser uno de los nuestros, intenta romper la magia a golpe de hechos secos, duros y tozudos. Los equipos saltarines que acompañan nuestro viaje están muertos de miedo ante los equipos más grandes que los persiguen para engullirlos o arrebatarles a sus mejores futbolistas. La luminosidad del agua de la Liga la producen millones de cadáveres en forma de sueldos asquerosamente millonarios, representantes sin escrúpulos, comisiones inmorales, cláusulas ininteligibles, futbolistas caprichosos y contratos redactados por alquimistas de la ley. El brillo del fútbol en la primera jornada de Liga es el brillo de la putrefacción. No existe la belleza en el fútbol moderno, solo muerte de un deporte que un día fue hermoso y decadencia de una manera de ver el fútbol que nada tiene que ver con el VAR, la liga de Arabia y los estadios con apellidos comerciales. Todo lo bueno muere en la tierra del fútbol, incluso las estrellas como Mbappé. Menudo bajón. Y, sin embargo, la enfermera Betsy Conell disfruta del viaje, de una nueva vida, de una tierra extraña y fascinante, de una atmósfera y una luz inexplicables y hasta de una mujer, la esposa de Holland, que dicen que es un zombi. A lo mejor el fútbol moderno también es un zombi. No un zombi terrible como los de “The Walking Dead” o “Guerra Mundial Z”, sino inmóvil y sereno como los de “Yo anduve con un zombi”. Puede ser. Pero en esta primera jornada de Liga todo es una maravilla, los equipos vuelan porque quieren llegar muy alto, los estadios son luminosos y los goles siempre son bellos. Yo anduve con un zombi, y el paseo futbolero mereció la pena.