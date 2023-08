Un chute de autoestima

Vuelve sin la frente marchita al lugar en el que quiso triunfar y del que se fue hace veinte años, que efectivamente no son nada, después de aquel verano en el que todo dolía tanto. Cazorla volverá al Oviedo, al Carlos Tartiere, con la camiseta del que no dejó de ser su equipo en este largo y exitoso periplo profesional. El club trae al jugador de Fonciello de vuelta a casa, lo que además de su valor futbolístico tiene desde ya, desde antes de que pise el verde, mucho de refuerzo para la autoestima colectiva del oviedismo. Hay ahí un gesto de gran generosidad, que esperemos se sepa agradecer como se merece. Y si la sola llegada ya pone a la grada en pie, el mensaje que acompaña la letra pequeña de su vuelta es de varios quilates. De esos que conviene no olvidar. Dona sus derechos de imagen al club con una condición, que el 10 por ciento de la venta de sus camisetas se invierta en la cantera azul, donde comenzó su formación. Una verdadera declaración de intenciones y, puestos a interpretar, un mensaje sobre lo que vale una cantera que, bien lo sabe él, es un patrimonio indispensable para el progreso del club que él tuvo que abandonar en tiempos peores y al que vuelve por amor y sin necesidad, algo nada común en un deporte que vive cada vez más apegado a las cosas materiales… Pues resulta que sí, que veinte años no es nada, que lo dice un tango que canta también que "siempre se vuelve al primer amor" y que "guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón…".