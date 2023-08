El triunfo de unas futbolistas excelsas

Nuestro equipo femenino de fútbol acaba de ganar el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, un evento perfectamente organizado, que acogió a 32 selecciones y que tuvo un gran éxito de asistencia a los estadios y una amplia repercusión informativa; sin duda el mejor Mundial Femenino hasta este momento.

¡Qué podemos decir de nuestro equipo de gladiadoras, con talento y fuerza a raudales! Cualquiera que haya seguido los partidos de España ha podido ver todas las virtudes que los aficionados ponemos en valor sobre el fútbol practicado por mujeres: juego más dinámico, menos trabado, de alta precisión técnica y de vocación atacante; en suma, buena parte de lo que el fan quiere ver, un espectáculo vibrante y moderno.

No descubrimos la pólvora si afirmamos que el mejor fútbol del campeonato lo ha firmado nuestra selección con un estilo de juego reconocible, dominando el balón, sin descuidar la verticalidad ofensiva y el remate, controlando igualmente otras facetas del juego: el aspecto táctico, el balón parado (tanto defensivo como ofensivo), la capacidad de sufrimiento en los pocos momentos en los que nos superaban, y las inteligentes y habilidosas triangulaciones de balón, especialmente para neutralizar el juego ofensivo de las contrarias.

El equipo es fantástico. Basta decir que nuestra doble "Balón de Oro", Alexia Putellas, no necesitó ofrecer su mejor versión para que otras compañeras brillasen: Salma Paralluelo (atleta y futbolista por encima de todo), Aitana Bonmatí ("Balón de Oro" del Mundial), Jenni Hermoso (fantástico campeonato), Irene Paredes (baluarte en defensa), Cata Coll (una portera con una fe y una seguridad inquebrantables), Teresa Abelleira (la mejor pivote del Mundial) y Olga Carmona, autora del gol histórico que nos ha dado el Mundial, un momento feliz que, tristemente, los "dados del destino" hicieron coincidir con el fallecimiento de su padre (que allá donde esté estará sin duda orgulloso de su hija, D.E.P.).

Llegados a este punto, quiero poner en valor a nuestro seleccionador, Jorge Vilda, porque pese a quienes se posicionaron en favor de su sustitución, a mi juicio, no había motivo deportivo para hacerlo. Jorge y su equipo acertaron con la convocatoria, con las alineaciones y muy especialmente con los cambios, y eso que en la final tenía enfrente a la seguramente mejor entrenadora del mundo, Sarina Wiegman, a la que sin duda ganó el duelo táctico (acierto del presidente Rubiales por mantener la confianza en este entrenador y en su cuerpo técnico).

¿Qué nos va a deparar el futuro? Pinta muy bien, España es actual campeona del mundo sub-20, y hace unos días se proclamó campeona de Europa sub-19, y, pese a la juventud y proyección del equipo actual, vienen jugadoras por detrás muy prometedoras. Pero si ganar es muy difícil, volver a hacerlo es aún más; por ello, disfrutemos de este momento como lo hicimos en 2010 con la consecución del Mundial masculino.

Es esperanzador que cada se vez se apueste más por una mayor profesionalización del fútbol femenino. Pero todos sabemos que queda mucho camino por recorrer en el ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres en el fútbol. La disparidad de salarios resulta excesiva: el Convenio Colectivo del Fútbol Profesional masculino establece una salario mínimo para los futbolistas masculinos de Primera División de 155.000 euros anuales, mientras que el Convenio para el Fútbol Femenino contempla un salario mínimo anual de 16.000 euros. Resulta cuando menos curioso que haya dos convenios diferenciados por sexos para el desempeño de un mismo trabajo. Otros aspectos determinantes son la maternidad, conciliación, infraestructuras y medios humanos y técnicos, el patrocinio, la visibilización y seguimiento mediático y, por supuesto, la necesidad de garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de gestión y decisión deportiva, aspectos que aborda nuestra actual Ley del Deporte

En 2019, cuando planteé al Comité Científico de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) realizar una Tesis sobre el Deporte Femenino me miraban con cara de póquer, si bien mi entusiasmo por la temática y esta corriente imparable del deporte femenino les acabo convenciendo, lo que nos permitió trabajar en esa línea y alumbrar una tesis doctoral que pone sobre el tablero buena parte de esta problemática a superar para garantizar la plena igualdad entre deportistas de ambos géneros.

La trascendencia de este Mundial acelerará los cambios que se precisan y que se trasladarán también positivamente a otras modalidades y especialidades deportivas practicadas por mujeres. Y ello, porque la repercusión de esta victoria cambia la percepción que la sociedad tiene de las deportistas. Todos necesitamos evolucionar. A finales de los años ochenta, dirigía al equipo infantil del Salas CD (mi villa) y mi capitán me habló de una niña que jugaba muy bien, estaba sola golpeando un balón contra la pared, a escasos metros de nuestro lugar de entrenamiento. Pese a que siempre tuve un punto de audacia, ni siquiera se me ocurrió preguntarle si quería jugar con nosotros. Hoy me miro y no me reconozco. Pero esa evolución es progresiva y necesaria y un éxito de este calibre implicará una progresión exponencial en igualdad de derechos entre mujeres y hombres en el deporte.

Y ya para cerrar, en 2018, mi grupo musical, "Unexpected Visit", compuso la canción "Verde Natural", sobre el fútbol femenino, y hoy, apenas 5 años después, nuestra selección ha llegado a lo más alto, cumpliéndose, y de qué manera, las palabras de la última estrofa de esta canción que reproduzco seguidamente:

"Esta noche tuve mi gran sueño, todos nos seguían sin dudar, campos llenos, hierba recortada, twitter desbordado de calor. Puede que no haya mucho que esperar, demasiadas voces para silenciar".