La opinión sobre el "caso Rubiales" (V): Dimisiones, sueldos y coches

Que no, que aquí no dimite nadie. Ni aunque lo pida la todopoderosa FSA con Barbón, presidente de la madreñina, a la cabeza, que el muchacho sabrá de política pero no de "fúrgol". Cuetos Lobo, el faro y guía de la Federación Asturiana, no se da por aludido. Que él no le dice ni a Barbón ni a la señorita (textual) Adriana Lastra cómo gobernar nuestros destinos, así que vayan desfilando.

Por lo demás, lo de aplaudir al honesto Rubiales en la ya triste y famosa asamblea fue por partes. Nuestro presidente "furgolístico" solo dio palmas al jefe por su buena gestión económica y deportiva. Lo otro, lo del grotesco espectáculo en la celebración de la final del Mundial femenino, no iba incluido en la salva de aplausos, que nadie está dentro de su cabeza para saber a qué y a quién rendía homenaje. Explicado el asunto por parte de Lobo, queda por ver cómo serán a partir de ahora las relaciones entre el Gobierno regional y la Asturiana. ¿Habrá representación gubernamental en actos en los que coincidamos todos y todas? ¿Habrá miradas desafiantes, saludos gélidos y apretones de manos blandengues y sudorosos, por ejemplo, en el palco el día del derbi? ¿O como todos somos paisanos y paisanas, amiguinos y amiguinas, la bronca se olvidará a vuelta de página? Quién sabe, que por ahí anda suelto mucho colmillo retorcido con memoria de elefante. Por lo demás, la madre del honesto sigue con su encierro en suelo sagrado y a su hijo sus antiguos camaradas expertos en genuflexiones le han quitado el sueldo y el coche oficial. Otro drama, ¿oyisti, güey?