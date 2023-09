Socráticos, ultraliberales y revolucionarias

1. Habla, para que te vea.

En una ocasión, Sócrates dijo a un bello joven que le acompañaba en completo silencio: “¡Habla, para que te vea!”. Por una extraña razón, los futboleros sospechamos de los entrenadores o futbolistas que hablan para que se les vea, preferimos las frases hechas (partido difícil y complicado), los tópicos (en el fútbol todos los rivales son peligrosos) y las perogrulladas (somos once contra once), y si en una rueda de prensa un tal Xavi dice lo que piensa sobre la altura del césped, la influencia del calor, la invención de una mano por parte del árbitro o la insufrible táctica de perder tiempo, hacer faltas y simular lesiones, entonces se convierte en carne de meme y exigimos que vuelva al silencio de las frases hechas, los tópicos y las perogrulladas. Ya sabemos que los partidos son difíciles y complicados, que todos los rivales son peligrosos y que en un partido de fútbol juegan (de inicio) once contra once. Ahora, háblanos de fútbol para que podamos verte.

2. Tiempo de juego ultraliberal.

Parece que, por fin, los descuentos en los partidos de fútbol serán proporcionales al tiempo perdido en chorradas. Bien. Pero no nos pasemos. Los futboleros ultraliberales creen que los aficionados somos clientes que pagamos por ver 90 minutos de juego, y si se pierden veinte minutos en protestas, lesiones o consultas con el pesadísimo VAR lo lógico es que nos los devuelvan en forma de descuentos generosos. No es eso. El fútbol es también un deporte con algunos silencios y tiempos muertos, y esos silencios y tiempos muertos no son recuperables porque tienen significado. ¿Hay que descontar el tiempo que los futbolistas emplean en celebrar un gol, en concentrarse para lanzar una falta, en recuperarse de un codazo de Damián Suárez, en abrazar la pelota en el área pequeña después de una palomita, en lanzar un penalti o en salir del terreno de juego al ritmo de “Despacito”? No somos (solo) clientes. Somos aficionados.

3. Ya es una revolución.

Las mujeres de la selección española femenina de fútbol no son rebeldes empeñadas en cambiar esa visión del fútbol femenino que es como comer una salchicha vegana, en palabras del exdelantero alemán Dieter Schatzschneider, sino auténticas revolucionarias. Schatzschneider reconoce que no es muy fan del fútbol femenino (ni de las salchichas veganas), pero que a uno no le guste el fútbol femenino ni las salchichas veganas no significa que sean lo mismo. A mí no me gusta la Fórmula 1 ni los filetes de hígado poco hechos, pero no se me ocurre decir que una carrera de Fórmula 1 es un filete de hígado poco hecho. Aunque supongo que lo que el exfutbolista alemán quiere decir es que el fútbol masculino es una salchicha y el fútbol femenino una salchicha vegana. O sea, un cuento, un engaño, un sucedáneo, un trampantojo. Una moda. Más allá de las salchichas, la selección española femenina de fútbol no ha sido un equipo rebelde que ha demostrado muchas cosas a título individual, sino un equipo revolucionario que ha cambiado la forma de ver el fútbol. No el fútbol femenino, sino el fútbol. No es que Aitana Bonmatí sea tan buena como Iniesta, es que el fútbol femenino está obligando al fútbol masculino a cambiar el paso porque los partidos femeninos tienen muchísima menos tontería que los partidos masculinos. Y la disminución de la tontería en el fútbol es algo más que urgente, es revolucionaria. Y en esto llegó el beso de Rubiales y…