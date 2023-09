Un derbi para olvidarse de agosto

Si le llegan a decir a Cervera en diciembre, cuando se jugó el último derbi en el Tartiere, que en su centro del campo siete meses después iban a estar juntos Camarasa, Colombatto y Seoane probablemente el Almirante no se creería lo que le estaban contando. Aquel día, 17 de diciembre, el Oviedo salió con Jimmy, Luismi y Hugo Rama. En un fenómeno inaudito no tiró a puerta y venció. Este sábado, los de Cervera encaran otro derbi en casa con más alternativas y fondo de armario, pero también con unas urgencias impropias de septiembre por un inicio gélido que transformó la ilusión de los últimos fichajes en una preocupación de aúpa. Calmados los ánimos por el puntín ante el Levante, más por las formas que por el botín – un empate que no saca de pobre a los azules, hoy y ahora los peores de Segunda– el Oviedo quiere salir del bache ante su rival favorito. Al menos, ante uno de los que mejor se le da desde la vuelta al fútbol de élite. Por eso el derbi ante el Sporting tiene valor doble en el bando azul. Por vencer –sería el octavo triunfo ante los vecinos en esta etapa– y por coger moral para intentar despegar por fin desde el pozo. Queda mucho, pero también queda menos. Si el Oviedo canta bingo, el pésimo agosto pasará a otra vida. Si muerde el polvo, se pueden avecinar curvas. El equipo azul se mueve bien en el alambre de los derbis porque los ha ganado de todos los colores: con fútbol, con coraje, con potra, con polémica e incluso entre puñetazos. Pues eso.