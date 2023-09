La opinión sobre la llegada de Montse Tomé a la selección: Victoria y revolución

Vilda fuera, dentro Montse Tomé. Los herederos de la Federación del honesto Rubiales, agazapado organizando su defensa jurídica para tratar de entonar a lo Douglas MacArthur y Terminator lo de "volveré", ya han entregado la primera cabeza tras todo el escándalo que está montado por el beso del todavía presidente, aunque suspendido temporalmente de sus funciones, y todos los sucesos delirantes que lo precedieron. Tomé hace historia al convertirse en la primera seleccionadora absoluta, lo mismo que hizo el equipo que ahora va a dirigir tras ganar el Mundial.

La pena es que todo llega con la cochiquera llena de excrementos hasta el palo de la bandera y con el asunto que amargó la victoria de las chicas en Australia a medio arreglar. Ahora a Tomé, que está en la lista negra de los que fueron anotando uno por uno a los y las que aplaudieron al honesto Rubiales en la famosa asamblea del "no voy a dimitir, no voy a dimitir", le va a tocar reconstruir los puentes con las jugadoras, que se han negado a regresar a la Roja mientras no se produzcan cambios. Está por ver si les valdrá con el despido de Vilda o si habrá más exigencias para firmar el armisticio.

Y todo ello con una amenaza de huelga por parte de las jugadoras de la Liga F por el asunto del convenio colectivo. Y queda por ver si la limpia en la Federación, con los barones territoriales jugando al Estratego, va en serio o se quedará en un poco de bótox y unos sencillos retoques con el bisturí. Pinta que nos quedaremos en la chapa y pintura. Nunca ganar provocó una revolución de este calibre. Y todo, para volver a la casilla de salida, ¿oyisti, güey?