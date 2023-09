La mejor remontada

Puede parecer una extravagancia por la situación clasificatoria, pero el derbi llega en un buen momento para un Oviedo con la flecha hacia arriba. Después de tres partidos muy deficientes, en los que el equipo ofreció una imagen irreconocible, los de Cervera mostraron el pasado sábado una más que evidente mejoría ante el Levante. Si no lograron esa brillante victoria que, sin duda, merecieron fue porque los "negreirinos" de turno no quisieron. Eso de los errores humanos ya no cuela desde que se estrenó el infausto videoarbitraje. El choque ante el eterno rival supone la mejor de las oportunidades para confirmar que los azules, con la plantilla de mayor calidad desde su regreso a Segunda, confirmen que van a más y den una alegría a la afición en vísperas de San Mateo y del ansiado regreso de Cazorla, cuyo gesto y las condiciones pactadas para acabar su brillante carrera en el club de sus amores le catapultan directamente al olimpo de las grandes leyendas oviedistas, ese en el que también figura Esteban por similares motivos. La grada no va a fallar y hará del partido una fiesta. El equipo es de garantías, coge velocidad de crucero y va a darlo todo por una victoria que afiance su hegemonía en el fútbol asturiano y sirva de punto de partida para escalar hacia los puestos altos de la tabla. Y es que, dígase lo que se diga, el esfuerzo y compromiso de Pachuca obligan a estar en la pomada por el ascenso.