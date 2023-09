La opinión sobre el Oviedo-Sporting: El humo y las lágrimas

Pues ya queda menos. El primer derbi de la temporada de la madreñina, que esperemos que no acabe en pachanga, ya se deja ver, que no tocar. En Oviedo lloran su mala suerte con el asunto de la sanción de Colombatto. Apelación no tiene pinta de que vaya a tener piedad con los de la casa azul. Tampoco el TAD, muy de moda estos días por el "caso Rubiales", al que no quiere mandar definitivamente a su casa por lo que unos saben, otros sospechan y más de uno calla.

De ahí que el Almirante esté trabajando esta semana con la idea de que el argentino, ojito derecho de Jesús Martínez, tenga que ver el partido desde la grada del Tartiere. Cervera, no se sabe si para despistar o para calentar a ese personal que jugaría con el 3-2-5 de los tiempos en los que Franco era corneta, prueba con Luismi y Jimmy como pareja de mediocentros. Sacrilegio para unos, vaya usted a saber el qué para otros. Pero si la pelotita entra y los puntos se quedan en La Ería, nadie se acordará de quién, cómo y dónde jugó la madre de todos los partidos. El "fúrgol" fue, es y, salvo que el cielo se caiga sobre nuestras cabezas, seguirá siendo así. Mientras, a 28 kilómetros, siguen dándole vueltas a cómo se cerró el mercado estival para los rojiblancos. A David Guerra, presidente ejecutivo y portavoz de lo divino y lo humano, le tocó hacer balance. El ejecutivo le pone un sobresaliente a cómo se ha reforzado el Sporting, incluyendo, claro está, las renovaciones de Jeraldino, que no Jeraldinho, y Jordan Carrillo, amén de los que regresaron de sus cesiones ahí fuera. También defiende la forma en la que construye sus discursos, todos ellos en la línea de expresión de la familia orlegiana, y asegura al mismo tiempo que no es un charlatán vendedor de humo. ¿Dónde leerá y/o escuchará esas cosas? Vayan ustedes, amiguinos y amiguinas, a saber, pero no deben de ser comentarios ni de uno ni de dos días. Y es que la gente a veces es malvada, mucho. O no, ¿oyisti, güey?