El espectáculo, en la grada

Lo que mejor recuerdo es la frase de nuestro taxista-embajador-protector. Sasa, creo que se llamaba el hombre: "Tranquilos, si no hay espectáculo en el campo lo habrá en las gradas". Una sentencia que sonaría sugerente en cualquier rincón del mundo que no fuera en Belgrado antes de un Estrella Roja-Partizan, claro, como era el caso. La suma de bengalas, cargas policiales, intentos de invasión de aficionados a zonas vetadas y proyectiles varios le dieron la razón a Sasa, que nos había captado en su taxi al desembarcar del aeropuerto y nos había enganchado al derbi más caliente del mundo. Poco se parece el derbi asturiano a aquel que viví en el Marakaná Stadium. Porque aquí hay más nivel futbolístico y menos incidentes. Porque aquí sí ves algo de fútbol y desaparecen las posibilidades de ser arrollado. Pero la frase de Sasa, incondicional del Partizan ("no ha habido centrocampista como Jokanovic"), sí tiene su aplicación en Asturias: el espectáculo estará en la grada. Conviene no acercarse al derbi esperando un gran espectáculo futbolístico. Cuando se habla de intensidad y orden como clave es un eufemismo que tape un petardo de partido. El Oviedo llega necesitado y esa es otra razón para esperar su versión más práctica. Algo que, por otra parte, le viene mejor a los azules. Pero la recomendación es sentarse a disfrutar del espectáculo que rodea al partido, de la previa, del ambiente, del tifo. Quizás no sea el Marakaná Stadium, pero al menos no te caerá nada en la cabeza.