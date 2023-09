El hombre del secreto menguante

1. Güisqui y agua. En la película "El hombre tranquilo", la maravillosa Mary Kate Danaher ofrece güisqui al casamentero, celestino y gran bebedor Michaleen Flynn y pregunta si quiere acompañarlo con un poco de agua. La respuesta de Flynn es una lección para la vida a la altura de las "Meditaciones" de Marco Aurelio: "Cuando bebo güisqui, bebo güisqui; cuando bebo agua, bebo agua".

Esta sentencia debería figurar en el tablón de anuncios de las redacciones de los periódicos, en el frontispicio de los templos de las redes sociales y en las barras de los bares. Sobre todo, en las barras. Y, en especial, cuando se habla de fútbol. Si todos fuéramos como Michaleen Flynn, no pasaríamos de hablar del Barça de Xavi a criticar a Puigdemont, ni saltaríamos del Real Madrid de Bellingham a la España de Franco, ni alabaríamos el juego de la selección española femenina campeona del Mundo sin tener que analizar la conducta en el palco de un señor con corbata. El güisqui del fútbol se estropea si se mezcla con el agua de la política, de la historia o del machismo más garrulo. Por supuesto que en el fútbol hay política, historia y machismo-garrulismo, pero en casa de Mary Kate Danaher los futboleros deberíamos poder hablar solo de fútbol sin que nos obliguen a mezclarlo con Puigdemont, Franco y un señor que ni siquiera se ha enterado de por qué le pasa lo que le está pasando. A la salida, beberemos güisqui con agua.

2. Encuestas de voto. Las encuestas dicen que la intención de voto es algo que puede cambiar de una semana para otra tan rápido como los peinados de los futbolistas o la popularidad de Sergio Ramos en Sevilla y de Joao Félix en las inmediaciones del Cívitas Metropolitano. Pero un equipo de fútbol, por mucho que se empeñen algunos, no es un partido político. Como Pablo Sandoval dice al agente judicial Benjamín Espósito en "El secreto de sus ojos", un tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios… Pero hay una cosa que no puede cambiar. No puede cambiar de pasión. No pierdan el tiempo haciendo encuestas entre los socios del Barça para detectar la incidencia del "caso Negreira", las obras del Camp Nou o la salida de Ansu Fati en la pasión culé. La intención de voto es la misma porque un futbolero puede cambiar de todo, menos de equipo. Y nuestro equipo puede cambiar cada temporada de camiseta, de futbolistas, de patrocinadores, de estadio y hasta de escudo, pero sigue siendo nuestro equipo.

3. Fe y razón. No es lo mismo ver un partido del Ceares en las gradas de La Cruz que ver un partido del Real Madrid en las gradas más altas del Bernabéu, uno de esos estadios gigantes que, como dice Calamaro del Estadio Azteca, nos aplastan cuando los vemos. Se diría que desde lo alto del Bernabéu, del Camp Nou o del Estadio Azteca no funciona la razón, sino la fe. Los futbolistas son seres minúsculos que, según avanza el partido, se hacen todavía más pequeñitos, como Scott Carey en "El increíble hombre menguante" después de ser cubierto por una niebla radiactiva. Hay que tener mucha fe para saber que ese increíble futbolista menguante que dio un pase descomunal es Kroos, pero los habituales reconocerían un pase de Kroos aunque Kroos fuera tan diminuto como Scott Carey cuando lucha contra una araña. Así que los futboleros no tiramos de fe cuando vemos un partido desde las alturas, sino de la razón. Es la razón, y no la fe, la que entiende que ese tipo que protege el balón como si fuera un jarrón chino es Pedri; y no es la fe, sino la razón, la que nos informa de que ese otro tipo que encara y dribla con la velocidad del rayo que no cesa es Vinicius Jr. Con el tiempo, los futboleros comprendemos, como Scott Carey, al final de "El hombre menguante", que lo increíblemente pequeño y lo increíblemente grande se encuentran en un momento dado para cerrar un gigantesco círculo. No es un delirio metafísico. Es fútbol.